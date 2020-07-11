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11.07.2020 09:00
Рубрика: Культура

Елена Камбурова: Одиночество на сцене – страшная вещь

Текст: Елена Новоселова
Хрупкая женщина в образе Пьеро. Мальчишеский голос с убойной по веселью и темпераменту заставки "Ералаша". Головокружительная романтика песни "Кто тебя выдумал звездная страна"… А еще Фаина Раневская сказала ей при первом знакомстве: "Хорошо, что вы не фифа!". Все это о народной артистке России Елене Камбуровой, которая отмечает свой юбилей 11 июля.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Интеллигентность, открытость, тонкость и глубина, - этим отличается ее стиль. И в жизни, и на сцене. А еще - деликатностью, так не свойственной современным эстрадным "звездам".

Фото: kinopoisk.ru
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- В детстве я была очень стеснительным ребенком, - поделилась певица с корреспондентом "РГ". - Все уходили из дома, и только тогда я начинала петь то, что слышала по радио. Забиралась на чердак и читала стихи.

Посыл выступать во мне был. Но как-то обнародовать его мне даже не приходило в голову. Когда я первый раз все-таки решила выйти на сцену в десятом классе, не понимала, что публичное одиночество - хоть и фантастическая, но страшная вещь. И надо быть к нему готовым. В общем, я не выдержала, пронеслась из одной кулисы в другую и убежала.

Может быть, тогда родилась особая хрупкая манера Елены Камбуровой?

- Может быть. Однажды, когда я уже училась в Училище циркового и эстрадного искусства, чудесный педагог Сергей Андреевич Коштелян предложил послушать песни Новеллы Матвеевой. Я поняла, что эти стихи можно читать, добавив чуть-чуть вокала.

P.S. Негромкая, интеллигентная манера Камбуровой петь стихи стала явлением и интонацией целого поколения. Впрочем, и сегодня у Елены Антоновны есть свой фан-клуб. Предлагаем к нему присоединиться, послушав лучшие песни актрисы.

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