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11 июля 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 10 июля 2020 года № 53-пг "О внесении изменения в подпункт 2 пункта 18 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 10 июля 2020 г.
Опубликован 11 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 18 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.07.2020 № 50-пг) изменение, дополнив после слов "в составе таких команд" словами ", а также лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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