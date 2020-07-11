Новый сборник Стивена Кинга экранизируют Мёрфи, Аронофски и Стиллер

Давненько мы не слышали о новых экранизациях книг Стивена Кинга. И вот долгожданное обновление.

Как сообщает Deadline, экранную адаптацию получит свежий сборник "короля ужасов" "Если оно кровоточит" (If It Bleeds). Права на экранизацию разных повестей разошлись в разные руки.

Первой, которая называется "Телефон мистера Харригана", займутся Netflix, Blumhouse и неутомимый Райан Мёрфи. Вторая - "Крыса" - досталась Бену Стиллеру. Третья - "Жизнь Чака" - Даррену Аронофски.

Пока неизвестно, кто приобрёл права на четвёртую повесть - "Да будет кровь". Она входит в цикл о Билле Ходжесе, начатый романом "Мистер Мерседес". Главная героиня - Холли Гибни, которой был посвящён роман "Чужак", ставший основой сериала, вышедшего в начале этого года.

За каждую повесть писатель получил по доллару.