Пять главных ошибок, которые могут убить кондиционер автомобиля

Многие из нас совершают серьезные ошибки при эксплуатации и обслуживании автомобильного кондиционера. "РГ" собрала пять самых типичных промахов, которые могут либо спровоцировать поломку климатической установки, либо вызвать проблемы со здоровьем.

Редкое использование

Когда владелец автомобиля стремится включать климатическую установку пореже (чтобы не продуло, чтобы поменьше расходовалось топливо и т.п), а зимой вообще забывает, что в его машине есть кондиционер или климат-контроль, он провоцирует поломки. Дело в том, что такие устройства следует включать как минимум раз в месяц вне зависимости от времени года и давать системе поработать как минимум полчаса. Не исключение даже сильные морозы. В особенности такую методу следует практиковать, если авто не новое.

В противном случае высока вероятность того, что многочисленные прокладки в соединениях труб и шлангов потрескаются и начнут пропускать дорогостоящий хладагент. Кроме того, без смазки могут выйти из строя узлы компрессора. Однако случается, что в холодную погоду кондиционер может попросту не запуститься, поскольку не позволит управляющая электроника. В этом случае "погонять" климатическую установку рекомендовано в теплом гараже или на подземной парковке супермаркета. Как вариант, стоит ловить моменты относительной оттепели для совершения необходимой процедуры прокачки".

Игнорирование утечки хладагента

По разным причинам по мере эксплуатации автомобиля фреон или другой газ, которым заправлена климатическая установка, уходит в атмосферу. Обычно при эксплуатации машины в нормальном режиме испарение фреона до критических значений произойдет примерно через два года. Если система кондиционирования расходует хладагент быстрее, необходимо искать причину неисправности. Чаще всего, причина - в утечке хладагента, которую может вызвать повреждение трубопроводов или радиатора охлаждения.

Как вариант - камнями, которые залетают на ходу через радиаторную решетку. Утечка возможна также из пересохших резиновых накладок в местах соединения элементов системы. Еще одна нередкая причина утечки - пробой испарителя или сальника компрессора. Что происходит потом? Если из системы ушла половина хладагента, компрессор начнет гонять оставшуюся половину с повышенной интенсивностью, что ухудшит циркуляцию масла в системе. Металлическая стружка осядет на стенках магистральных трубок, засорит фильтр-осушитель и конденсор. В результате беззаботный хозяин может раскошелиться на новый компрессор, конденсор, работу по установке, промывке и заправки системы.

Грязный радиатор охлаждения

Нежелание следить за чистотой радиатора охлаждения (он находится перед радиатором системы охлаждения двигателя) приводит к тому, что мусор, тополиный пух, листья, пыль и насекомые засоряют соты радиатора. Из-за загрязнения радиатора системы кондиционирования ухудшается теплообмен, соответственно снижается эффективность хладагента - салон попросту не охлаждается в той мере, на которую вы рассчитываете.

Более того, компрессор кондиционера может перегреться и выйти из строя. Выход прост и очевиден - достаточно промывать радиатор кондиционера, равно как и радиатор охлаждения двигателя как минимум раз в два года или когда пробег машины превысил 100 тысяч км. Кроме того, если мусор еще не успел запрессоваться в соты, его можно выковырять из пазов решетки тонкой пластиной или линейкой.

Игнорирование посторонних шумов из кондиционера

Посторонние шумы в области кондиционера - верный признак возникшей неисправности этого узла. Громкий шум сигнализирует о том, что изношен компрессор. Если проигнорировать этот грохот, шкив компрессора может заклинить, что приведет к разрыву ремня и повреждениям в моторном отсеке. Постукивания после выключения климатической установки сигнализируют о том, что может быть изношен подшипник шкива.

В свою очередь писк после включения кондиционера - признак износа или недостаточного натяжения поликлинового ремня кондиционера. И, наконец, шипение, как можно легко догадаться - знак того, что из системы достаточно стремительно уходит хладагент, что говорит о разгерметизации. Отсюда вывод - слушайте ваш автомобиль, в том числе и "разговоры" его климатической установки.

Нежелание обслуживать кондиционер

Многие убеждены, что раз приобрели новый автомобиль, то обслуживать систему кондиционирования не нужно. Это ошибка.

Рекомендуется менять фильтры каждые 15 тыс. или 20 тыс. км пробега (в большинстве случаев это сделают специалисты во время планового техобслуживания). Откажетесь от такой замены - спровоцируете снижение скорости потока воздуха и интенсивности охлаждения.

Нужно взять за правило также мыть радиатор кондиционера. Рекомендуется также прочистить систему изнутри специальными аэрозолями, предотвращающими распространение бактерий - такие составы в изобилии предлагаются в специализированных магазинах. Если же климатическую систему время от времени не чистить, она превратится в рассадник бактерий, провоцирующих простудные заболевания.