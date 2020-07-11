Полиция освободила заложников в церкви в ЮАР

Силовикам удалось освободить всех заложников, которые находились во время захвата в храме Пресвятой Богородицы, принадлежащему Международной Церкви Пятидесятницы Южной Африки. При этом в результате силовой операции никто из них не пострадал: полиции удалось убедить злоумышленников, среди которых были сотрудники полиции, сил обороны и исправительных учреждений, сдаться и отпустить людей.

Предположительно, в захвате здания храма, которое произошло рано утром в субботу, принимало участие около 40 человек. В этот момент в храме находилось около 200 человек, включая прихожан, которые пришли, чтобы помочь с генеральной уборкой помещений религиозного учреждения. Все они были взяты в заложники. Часть из них была освобождена во время первой фазы операции, в ходе которой полиция задержала около 30 злоумышленников.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на полицию ЮАР, пять человек были убиты, еще шесть человек получили ранения. В полиции сообщили, что нападение группы вооруженных людей на религиозное учреждение "могло быть вызвано враждой" между членами церкви. Руководство церкви, как сообщает ВВС, стало объектом споров с тех пор, как ее бывший лидер умер в 2016 году. Ранее полиция была вызвана в церковь после перестрелки между прихожанами в 2018 году, сообщает местное издание IOL. Год назад финансовые средства церкви оказались в центре внимания после того как, согласно сообщениям, из ее казны пропало около 6,5 миллиона долларов, отмечает южноафриканская газета Sowetan.

В заявлении городского управления полиции говорится, что полицейские и военные, которые прибыли по вызову в экстренную службу к храму, обнаружили четырех погибших в одной машине и охранника - в другой. В церкви были найдены пять винтовок, 16 помповых ружей и 13 пистолетов, а также другое оружие. Комиссар национальной полиции ЮАР генерал Хехла Джон Ситол заявил, в ходе операции сотрудники сил безопасности "предотвратили то, что могло быть более серьезным кровопролитием". По словам генерала, которого цитирует ABC News, является крайне прискорбным, что такой инцидент имеет место в то время, когда Южная Африка страдает от смертельного вируса и насильственных преступлений.

Отмечается, что к Международной Церкви Пятидесятницы в Южной Африке принадлежат около трех миллионов человек.