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Премьеру "Охотника на монстров" с Миллой Йовович отложили

Новости
    11.07.2020, 18:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Сдержанная печаль: студия Sony Pictures перенесла дату премьеры фэнтезийного боевика "Охотник на монстров" (Monster Hunter) - экранизации одноименной видеоигры от Capcom.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: изначально планировалось, что картина выйдет 3 сентября. Новая дата - 23 апреля 2021 года.

Официально причина сдвига не названа, но она и так более-менее очевидна, передает ComicBook. Осторожно, впрочем, предположив, что дело может быть не в коронавирусе, а в каких-то производственных деталях.

Главную роль сыграла Милла Йовович. Плюс Рон Перлман, Тони "Онг Бак" Джа, Миган Гуд ("Доктор Хаус", "Блудливая Калифорния"), Джон Хелман ("Безумный Макс: Дорога ярости"). Постановщик и сценарист - супруг Миллы Пол Андерсон.

По сюжету линейки лейтенант с Земли Артемис (Йовович) со своими бойцами попадает в населенный разного рода исчадиями параллельный мир. Приходится им несладко. Одна надежда - загадочный Охотник (Джа).

Первая игра серии вышла в 2004-м.

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