Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter

В Сети опубликован новый кадр из экранизации игровой франшизы Monster Hunter с Миллой Йовович.

Переключившись с уничтожения зомби на охоту на монстров актриса основательно экипировалась - на левой руке ее героини можно заметить Slinger - оружие, используемое в игре Monster Hunter: World против чудовищ.

По официальному синопсису Йовович в роли лейтенанта Натали Артемис вместе отрядом закаленных бойцов попадает в суровый параллельный мир, в котором им предстоит выживать в противостоянии с огромными и ужасными тварями.

В режиссерском кресле - муж исполнительницы главной роли Пол У.С. Андерсон. У них за плечами помимо долгих лет совместной семейной жизни серия фильмов "Обитель Зла", корни которой также уходят в игровую индустрию.

Премьера "Охотника на монстров" намечена на 3 сентября 2020 года.