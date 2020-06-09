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Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter

Новости
    09.06.2020, 12:59
Текст:   Богдан Бобров

В Сети опубликован новый кадр из экранизации игровой франшизы Monster Hunter с Миллой Йовович.

Переключившись с уничтожения зомби на охоту на монстров актриса основательно экипировалась - на левой руке ее героини можно заметить Slinger - оружие, используемое в игре Monster Hunter: World против чудовищ.

По официальному синопсису Йовович в роли лейтенанта Натали Артемис вместе отрядом закаленных бойцов попадает в суровый параллельный мир, в котором им предстоит выживать в противостоянии с огромными и ужасными тварями.

В режиссерском кресле - муж исполнительницы главной роли Пол У.С. Андерсон. У них за плечами помимо долгих лет совместной семейной жизни серия фильмов "Обитель Зла", корни которой также уходят в игровую индустрию.

Премьера "Охотника на монстров" намечена на 3 сентября 2020 года.

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