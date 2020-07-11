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11.07.2020 08:45
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде завели дело из-за взрыва газа в девятиэтажке

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в доме на улице Краснодонцев. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Фото: СУ СК по Кировской области
В Кировской области по факту взрыва газа в многоэтажке возбудили дело

Взрыв газа произошел сегодня рано утром в квартире шестого этажа. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей").

В результате взрыва пострадало пять человек. Двое из них доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС. Трое пострадавших получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась.

В доме повреждены перегородки между квартирами, перекрытия между шестым и седьмым этажами, выбиты стекла в двух квартирах и лестничном марше подъезда.

В МЧС по региону уточнили, что в ликвидации последствий взрыва задействовано 66 человек и 22 единицы техники. Идет разбор завалов.

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