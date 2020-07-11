Жильцов дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа разместили в школе

Пункт временного размещения жителей дома №17 по улице Краснодонцев, где утром произошел взрыв газа, организован на базе школы №127 Автозаводского района. Об этом журналистам сообщил ВрИО начальника ГУ МЧС России по Нижгородской области Владимир Бирючков.

По его словам, решение о заселении жильцов в пострадавший дом будет приниматься после полного обследования конструкций. В девятиэтажке зарегистрировано 324 человека, в том числе 100 детей.

Сообщение о взрыве газа в жилом доме поступило в МЧС по Нижегородской области сегодня в 4:20. Возгорание было ликвидировано в 5:28. В результате пострадало 5 человек, из них двоих пришлось госпитализировать.

Причины происшествия устанавливаются. Известно, что взрыв произошел в квартире на шестом этаже.