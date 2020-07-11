Суд арестовал депутата парламента Ингушетии Белхороева

Бывшему управляющему регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии, депутату Народного Собрания Республики Ингушетия Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из данных следствия, Белхороев участвовал в хищениях и растрате денежных средств фонда на сумму 19 миллионов рублей.

Выплаты в связи с несчастными случаями на производстве в региональном Фонде соцстрахования оформлялись на родственников, знакомых и самого Белхороева.

Депутат Народного собрания Республики Ингушетия Якуб Белхороев был задержан 10 июля, у него в доме был произведен обыск.