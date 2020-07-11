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11.07.2020 15:14
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал депутата парламента Ингушетии Белхороева

Текст: Тимур Алиев (Магас)

Бывшему управляющему регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии, депутату Народного Собрания Республики Ингушетия Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из данных следствия, Белхороев участвовал в хищениях и растрате денежных средств фонда на сумму 19 миллионов рублей.

Выплаты в связи с несчастными случаями на производстве в региональном Фонде соцстрахования оформлялись на родственников, знакомых и самого Белхороева.

Депутат Народного собрания Республики Ингушетия Якуб Белхороев был задержан 10 июля, у него в доме был произведен обыск.

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