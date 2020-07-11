Крым принял первый прямой авиарейс из Владивостока

В Международном аэропорту Симферополь совершил посадку двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 из Владивостока. Воздушное судно по традиции встретили водной аркой. Первых пассажиров поприветствовали генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин и министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Для нашего аэропорта, Крыма, да и всей России сегодня произошло историческое событие. Впервые открыто прямое беспосадочное авиасообщение между Симферополем и Владивостоком. Загрузка рейса свидетельствует о популярности маршрута, - сказал Евгений Плаксин.

Он напомнил, что в 2015 году были рейсы между Симферополем и Владивостоком, но они были с промежуточными посадками в других аэропортах.

После открытия авиасообщения с Владивостоком география полетов в Крым расширилась до 56 направлений, это повысит туристическую привлекательность региона.

- Сегодня у Крыма есть все, чтобы стать лидером внутреннего туризма России, - отметил Вадим Волченко.

Полеты между аэропортами Симферополь и Владивосток будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока - по субботам, из Крыма - по воскресеньям. Маршрут станет самым протяженным в сети аэропорта Симферополь, время в пути - 10 часов.

Как сообщалось ранее, в июле количество полетов и география рейсов в симферопольском аэропорту вернулись к показателям июля 2019-го. Воздушная гавань Крыма обслуживает до 200 рейсов в сутки.