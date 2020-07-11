В Ялте участники арт-кластера "Таврида" дадут шоу-концерт

По словам организаторов, в выступлении примут участие молодые артистов разных творческих индустрий. Начало концерта, что должен состояться на площади имени Ленина рядом с круглым фонтаном, намечено на 18.00.

В пресс-службе отметили, что мероприятие пройдет с учетом соблюдения необходимых мер безопасности: масочного режима и принципа социального дистанцирования.

Накануне, в бухте Капсель в Судаке торжественно открыли форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

В этом году на "Тавриде" планируют провести 10 творческих антишкол - так организаторы назвали формат интерактивных смен. Их посвятят моде и визуальным искусствам, литературе и медиа, музыкальным направлениям, народной культуре, театру и кино, дизайну и архитектуре.

Арт-кластер "Таврида" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", фестиваль фестивалей "Таврида - АРТ" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта - автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.