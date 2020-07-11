Новости

В Москве число новых случаев коронавируса за месяц сократилось более чем в 2 раза 11:22
Крейсеры "Петр Великий и "Маршал Устинов" поразили ракеты-мишени 11:16
Илон Маск пообщался с семьей академика Королева 11:15
СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии 11:10
"Убийца" "ГАЗели" зайдет в Россию через Казахстан 11:02
Путин поздравил с юбилеем народную артистку Елену Камбурову 10:54
В Сибири создали незамерзающее дизельное топливо 10:49
В Великобритании впервые заселят диких зубров 10:42
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода 10:35
На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки 10:29
В ДТП под Новосибирском погибли два человека, пятеро ранены 10:21
В Башкирии в ДТП погибли три подростка 10:20
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях 10:05
В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов 09:57
В результате протестов в Софии пострадали трое полицейских 09:53
Стало известно, сколько животных забрали из приютов столицы 09:36
Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам 09:33
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа разместили в школе 09:02
В Совфеде осудили "шоу" адвокатов сторон по делу Ефремова 09:00
У экс-главы минздрава Рио-де-Жанейро нашли миллион долларов наличными 08:55
В Якутске открыли закрытый из-за коронавируса пляж 08:46
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет 08:45
В Нижнем Новгороде завели дело из-за взрыва газа в девятиэтажке 08:45
Во время капремонта Большого Каменного моста частично ограничат движение 08:32
Стало известно, как правильно стричь газон, чтобы не вызвать аллергию 08:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 10:35
Рубрика: Экономика

В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму осадки будут вызывать с помощью самолета

После завершения работ в Симферопольское водохранилище будет ежесуточно поступать около 50 тысяч кубометров воды, это позволит полностью обеспечить жителей города питьевой водой.

- 2020 год оказался очень засушливым, в крымской столице образовался дефицит воды. Водохранилища, питающие город водой, заполнены всего на 30 процентов в общей сложности, и, хотя погодные условия частично исправили ситуацию, правительство РК совместно с правительством РФ разрабатывают ряд схем и механизмов водоснабжения на постоянной основе города Симферополя, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил, что силами Министерства обороны выполняются строительные работы по прокладке трубы из Тайганского водохранилища в Симферополь.

Как сообщалось ранее, в конце июня началась подача воды в систему водоснабжения Симферополя из Ивановского водозабора, благодаря чему город получает ежесуточно около 25 тысяч кубометров воды.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками