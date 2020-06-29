В Симферополь подана вода из Ивановских артезианских скважин

В Республике Крым началась подача воды в систему водоснабжения Симферополя из Ивановского водозабора, благодаря чему столица полуострова получит ежесуточно еще около 25 тысяч кубометров воды в сутки. Глава РК Сергей Аксенов дал старт работе нового водовода в режиме видеомоста.

С Ивановского водозабора в рамках федеральной целевой программы развития полуострова построена новая ветка полиэтиленового водовода протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров. После опрессовки и промывки по этому водоводу в столицу Крыма пошла первая вода.

- Весь комплекс работ для подачи воды завершен, - отчитался гендиректор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов. - Проверены насосные агрегаты, испытан и промыт сам водовод. Мы готовы открыть гидрозатворы. В первые сутки с Ивановского водозабора будет подаваться около 10 тысяч кубометров воды в сутки. Мы убедимся в исправности всех механизмов и качестве подаваемой воды, и после этого выйдем на запланированные параметры.

- Мы уверены, что теперь у нас будут повышаться запасы воды во всех трех водохранилищах Симферополя, - сказал глава РК Сергей Аксенов.- Никакой экологической угрозы подача воды из этих источников не несет, что подтверждено наукой. Уверен, что теперь с каждым днем ситуация будет все больше стабилизироваться.

Напомним, 12 июня запущен в эксплуатацию водовод с Вилинского подземного водозабора протяженностью 70,7 километра и диаметром 1200 миллиметров. И сейчас каждые сутки в резервуары чистой воды на улице Маршала Жукова в Симферополе через насосные станции "Жаворонки" и "Веселое" перебрасывается около 22 тысяч кубометров артезианской воды. Она добывается с глубины 74 метра и соответствует СанПиНам по минерализации, химическим и бактериологическим показателям. Соответственно, именно такой объем воды ежедневно экономится в обмелевшем Партизанском водохранилище.

После полного подключения Вилинского и Ивановского водозаборов Симферополь к концу июля начнет получать дополнительно 55 тысяч кубометров воды в день - это около трети суточного объема воды, потребляемого из трех водохранилищ столицы РК (153 тысячи кубометров). Проект реализован с таким расчетом, что переброска воды из подземных источников может быть в любой момент приостановлена, если водохранилища Симферополя заполнятся естественными стоками.

Как ранее сообщил ранее министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов, также рассматривается проект строительства водовода около 45 километров, по которому в Симферополь из Белогорского водохранилища будет перебрасываться еще до 80 тысяч кубометров воды в сутки.