Российскую вакцину от Covid-19 регуляторно могут одобрить к сентябрю

Российскую вакцину от Covid-19 регуляторно могут одобрить уже в августе-сентябре этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире канала "Россия 1".

Работу над вакциной РФПИ ведет совместно с экспертами института Гамалеи. "Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе-сентябре", - сказал Дмитриев. По его словам, ее запуск "позволит людям вообще не инфицироваться и не заболевать".

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что создание вакцины от новой коронавирусной инфекции идет по графику, который утвердило правительство. В работе задействованы специалисты ряда крупных профильных ведомств.