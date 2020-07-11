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11.07.2020 17:39
Рубрика: Общество

Российскую вакцину от Covid-19 регуляторно могут одобрить к сентябрю

Текст: Екатерина Петрова

Российскую вакцину от Covid-19 регуляторно могут одобрить уже в августе-сентябре этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире канала "Россия 1".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Работу над вакциной РФПИ ведет совместно с экспертами института Гамалеи. "Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе-сентябре", - сказал Дмитриев. По его словам, ее запуск "позволит людям вообще не инфицироваться и не заболевать".

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что создание вакцины от новой коронавирусной инфекции идет по графику, который утвердило правительство. В работе задействованы специалисты ряда крупных профильных ведомств.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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