Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику

Создание вакцины от новой коронавирусной инфекции в России идет по графику, утвержденному правительством страны. Об этом сообщила сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в Белом доме.

"Безусловно, мы очень стараемся подготовить к новому эпидсезону вакцину от коронавирусной инфекции. Эта работа активно ведется большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором. Мы пока идем в графике, который был утвержден правительством", - сказала вице-премьер.

Как ранее сообщала "РГ", продолжаются клинические исследования нескольких препаратов-кандидатов в вакцины, разработанных в НИЦ имени Гамалеи Минздрава под руководством академика РАН Александра Гинцбурга, а также в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. На подходе еще несколько разработок, клинические испытания которых на людях планируется начать осенью.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал в своем выступлении, что тестирование вакцины должно подтвердить ее эффективность и безопасность, и что стране нужно иметь несколько вакцин - для разных групп населения и условий использования. Министр особо отметил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.