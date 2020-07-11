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11.07.2020 11:10
Рубрика: Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии

Текст: Ольга Горюнова

Следственное управление Следкома РФ по РБ опубликовало видео с места ограбления и убийства ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района.

100-летний ветеран проживал один в частном доме, где его тело со следами побоев и нашла соседка, ежедневно навещавшая фронтовика.

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Судя по кадрам видео, преступники искали в доме ценности, самого же ветерана избивали - на вещах имеются следы крови.

По одной из версий, у Несмеянова была крупная сумма денег, которую и похитили преступники. Криминалисты нашли резинку, которой перетягивают пачку банкнот.

За информацию о преступниках (по словам очевидцев, в этот день в селе видели четверых неместных мужчин) руководитель регионального исполнительного комитета башкортостанского отделения "ЕР" Рустем Ахмадинуров обещал выплатить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Телефон для связи: 88002018903.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан РГ-Видео

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