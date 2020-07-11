"Убийца" "ГАЗели" зайдет в Россию через Казахстан

В России сертифицирован потенциальный "убийца" нижегородской "ГАЗели" - китайский JAC Sunray. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель опубликовано в открытой базе Росстандарта. ОТТС - это документ, который дает право на продажу машин в России и других странах ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).

JAC Sunray - легкий коммерческий автомобиль, созданный по классическому европейскому рецепту. У него полукапотная компоновка, несущий кузов и задний привод. По дизайну автомобиль напоминает Mercedes-Benz поколения BR 907 / 910, но это обманчивое впечатление - между ними нет ни одной общей детали.

Sunray сертифицирован в России с цельнометаллическими грузопассажирским и пассажирским кузовами с различными компоновками салона - от 10 до 16 мест (включая водителя). Для автомобиля заявлен только один двигатель - турбодизель JAC HFC4DE1-1D объемом 2,8 л и мощностью 149,5 л.с. Экологический класс - Евро-5. Коробка передач - механическая 6-ступенчатая JAC LC6T32.

Фото: Пресс-служба JAC.

Интересно, что сертифицировала эту модель не сама компания JAC Motors, а ее партнер из Казахстана - "СарыаркаАвтоПром". На ее мощностях в Кустанае ведется сборка этой модели из китайских машинокомплектов. В Казахстане Sunray уже предлагается, причем помимо дизельной версии там доступна и модификация с 2,0-литровым бензиновым турбо мощностью 190 л.с. Местная цена - от 10,7 млн тенге (около 1,8 млн рублей).

Необходимо отметить, что JAC Sunray с 2019 года собирают и в другой стране ЕАЭС - в Беларуси. Белорусы выпускают эту модель на заводе "Брестмаш" (филиал Минского автозавода), причем по договоренности с китайцами машины брестской сборки носят эмблему МАЗа и оригинальный числовой индекс.

Гипотетически JAC Sunray может прийти в Россию с обоих концов - и из Казахстана, и из Беларуси, но именно казахи первыми оформили на эту модель российское ОТТС, так что скорее всего машины кустанайской сборки здесь предложат раньше.