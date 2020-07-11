Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.07.2020 11:02
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Убийца" "ГАЗели" зайдет в Россию через Казахстан

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба JAC. Фото: Пресс-служба JAC.
Фото: Пресс-служба JAC.

В России сертифицирован потенциальный "убийца" нижегородской "ГАЗели" - китайский JAC Sunray. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель опубликовано в открытой базе Росстандарта. ОТТС - это документ, который дает право на продажу машин в России и других странах ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Niva: ладья на решетке, другая приборка и версия Off-Road

JAC Sunray - легкий коммерческий автомобиль, созданный по классическому европейскому рецепту. У него полукапотная компоновка, несущий кузов и задний привод. По дизайну автомобиль напоминает Mercedes-Benz поколения BR 907 / 910, но это обманчивое впечатление - между ними нет ни одной общей детали.

Sunray сертифицирован в России с цельнометаллическими грузопассажирским и пассажирским кузовами с различными компоновками салона - от 10 до 16 мест (включая водителя). Для автомобиля заявлен только один двигатель - турбодизель JAC HFC4DE1-1D объемом 2,8 л и мощностью 149,5 л.с. Экологический класс - Евро-5. Коробка передач - механическая 6-ступенчатая JAC LC6T32.

Фото: Пресс-служба JAC.

Интересно, что сертифицировала эту модель не сама компания JAC Motors, а ее партнер из Казахстана - "СарыаркаАвтоПром". На ее мощностях в Кустанае ведется сборка этой модели из китайских машинокомплектов. В Казахстане Sunray уже предлагается, причем помимо дизельной версии там доступна и модификация с 2,0-литровым бензиновым турбо мощностью 190 л.с. Местная цена - от 10,7 млн тенге (около 1,8 млн рублей).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
ЗАЗ все-таки будет выпускать автомобили Lada

Необходимо отметить, что JAC Sunray с 2019 года собирают и в другой стране ЕАЭС - в Беларуси. Белорусы выпускают эту модель на заводе "Брестмаш" (филиал Минского автозавода), причем по договоренности с китайцами машины брестской сборки носят эмблему МАЗа и оригинальный числовой индекс.

Гипотетически JAC Sunray может прийти в Россию с обоих концов - и из Казахстана, и из Беларуси, но именно казахи первыми оформили на эту модель российское ОТТС, так что скорее всего машины кустанайской сборки здесь предложат раньше.

Фото: Пресс-служба JAC.
#ГАЗ