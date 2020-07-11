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11.07.2020 14:27
Рубрика: В мире

В беспорядках в Белграде пострадали 19 человек

Текст: Александр Саможнев

В ночь на субботу в Белграде в ходе беспорядков пострадали 19 человек, одиннадцать из них госпитализированы, задержаны 73 зачинщика погромов. В общей сложности ранения получили 118 полицейских и 34 демонстранта, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии RTS.

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Антиправительственная демонстрация в столице Сербии началась мирно, но поздно вечером ситуация обострилась. Протестующие сломали металлические ограждения и пытались проникнуть в здание парламента. Спецназ оттеснил нападавших дубинками. Затем полиция применила слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал разобраться с зачинщиками беспорядков. "Хулиганы потерпят поражение, значительная их часть будет арестована, и они должны будут ответить за все злодеяния, в этом нет никаких сомнений", - заявил политик в телеобращении к населению.

Между тем в качестве причины выхода на улицы участники беспорядков декларировали ужесточение правительством карантинных мер. Президент Вучич анонсировал запрет на собрания свыше 5 человек и введение комендантского часа с вечера пятницы до утра понедельника. Это решение продиктовано сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Столичные больницы переполнены, а пациенты с симптомами COVID-19 поступают в приемные отделения ежечасно.

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"Я могу понять досаду тех, кто не прошел в парламент и сейчас пытается раскачать обстановку. Вы уже нанесли огромный материальный ущерб государству, но не имеете права подвергать опасности жизни сотрудников полиции. Мы никому не позволим покушаться на стабильность Сербии, ни внутри страны, ни за ее пределами", - цитирует портал balkanist.ru президента Сербии.

Сербский лидер не стал опровергать связи между организацией беспорядков и новым раундом переговоров по косовскому вопросу. Вучич заявил, что есть доказательства вмешательства агентов иностранных спецслужб во внутриполитическую ситуацию в Сербии и подчеркнул, что будет отстаивать позиции Белграда. Ни о какой "сдаче Косово" речи идти не будет.

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