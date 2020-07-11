В оперном театре "Лисео" в Барселоне концерт посвятили растениям

Новости

Пять человек погибли при захвате храма в ЮАР 15:47
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром 15:45
В Южной Корее отменили ограничения на продажу медицинских масок 15:39
Суд арестовал депутата парламента Ингушетии Белхороева 15:14
Пять главных ошибок, которые могут убить кондиционер автомобиля 15:01
Знаменитый британский футболист Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет 14:46
В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек 14:42
В Петербурге раскрыли лабораторию по производству поддельных анаболиков 14:42
Крым принял первый прямой авиарейс из Владивостока 14:39
В беспорядках в Белграде пострадали 19 человек 14:27
В США пандемия вызвала бум на покупки и аренду домов на колесах 14:16
Эксперты назвали востребованные профессии на рынке труда 13:42
Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира 13:09
В нижегородском доме после взрыва газа возникла угроза обрушения 12:53
Сотрудники МЧС спасли кота из нижегородского дома, где взорвался газ 12:42
На пост губернатора Севастополя претендуют восемь человек 12:25
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19 12:21
Почему российские дилеры столкнулись с дефицитом машин 11:50
Греция поддерживает введение против Турции санкций за собор Святой Софии 11:45
Еще 1002 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:34
В Москве число новых случаев коронавируса за месяц сократилось более чем в 2 раза 11:22
Крейсеры "Петр Великий и "Маршал Устинов" поразили ракеты-мишени 11:16
Илон Маск пообщался с семьей академика Королева 11:15
СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии 11:10
"Убийца" "ГАЗели" зайдет в Россию через Казахстан 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 15:21
Рубрика: Культура

В оперном театре "Лисео" в Барселоне концерт посвятили растениям

Текст: Северьян Цагарейшвили
Культурная жизнь Испании, ставшей одной из самых пострадавших от коронавируса европейских стран, постепенно возобновляется, а в оперных театрах после нескольких месяцев карантинных ограничений снова начинает звучать живая музыка.
Фото: liceu_opera_barcelona/ instagram.com Фото: liceu_opera_barcelona/ instagram.com
Фото: liceu_opera_barcelona/ instagram.com

Особенно запоминающимся стало открытие всемирно известного барселонского театра "Лисео", где первый после локдауна концерт был проведен не для живой публики, а для растений. "Концерт для биоцена" - такое название было для первого в истории музыкального события, "зрителями" которого стали более 2200 самых разнообразных домашних растений, расположившихся в зале театра "Лисео". Столь необычная идея принадлежит испанскому художнику-концептуалисту Эуженио Ампудиа и символизирует тяжелое состояние человечества в условиях пандемии COVID-2019, когда, по словам художественного руководителя театра Виктора Гарсиа де Гомар, "публика лишена возможности быть публикой".

Фото: A.Savin/ wikimedia.org
В Германии начали открываться оперные театры

На инаугурационном вечере прозвучала элегическая миниатюра Джакомо Пуччини "Хризантемы" в исполнении струнного квартета UceLi: послушать игру музыкантов, а также полюбоваться великолепным видом зрительного зала, в котором зеленые оттенки растений, по задумке художника, органично сочетались с роскошью золота и красного бархата, можно было в режиме онлайн в любой точке мира. После завершения концерта все растения были подарены врачам местной городской больницы: так, по словам испанской газеты La Vanguardia, медики получили цветы, "зараженные музыкой".

Что же касается оперного сезона в "Лисео", то он возобновится осенью и откроется первого октября вердиевским "Трубадуром" с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым в главных партиях.

Другая известная оперная сцена Испании - Королевский театр в Мадриде - открыла свои двери для публики в начале июля постановкой "Травиаты" с Мариной Ребекой и Майклом Фабиано: из-за сохраняющейся опасности заболевания спектакль смогли посетить всего 869 зрителей вместо 1700. Но меры безопасности и дистанцию приходилось соблюдать не только зрителям, но и исполнителям. Певцы и хористы были обязаны находиться не менее чем в двух метрах друг от друга, что особенно изменило сценическое воплощение массовых сцен. Оркестрантам же пришлось играть в масках, а группы духовых инструментов оказались отделены от остальных музыкантов специальными пластиковыми экранами.

Всего на июль запланировано двадцать семь спектаклей "Травиаты", а новый оперный сезон начнется в сентябре с постановки другой вердиевской оперы - "Бал-маскарад".

Фото: liceu_opera_barcelona/ instagram.com
Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Российские истребители перехватили самолет-разведчик США над Японским морем
Виктор Майгуров стал новым президентом Союза биатлонистов России
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Представители ВОЗ сообщили о рекордном числе заболевших коронавирусом
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится