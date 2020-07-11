В оперном театре "Лисео" в Барселоне концерт посвятили растениям

Культурная жизнь Испании, ставшей одной из самых пострадавших от коронавируса европейских стран, постепенно возобновляется, а в оперных театрах после нескольких месяцев карантинных ограничений снова начинает звучать живая музыка.

Особенно запоминающимся стало открытие всемирно известного барселонского театра "Лисео", где первый после локдауна концерт был проведен не для живой публики, а для растений. "Концерт для биоцена" - такое название было для первого в истории музыкального события, "зрителями" которого стали более 2200 самых разнообразных домашних растений, расположившихся в зале театра "Лисео". Столь необычная идея принадлежит испанскому художнику-концептуалисту Эуженио Ампудиа и символизирует тяжелое состояние человечества в условиях пандемии COVID-2019, когда, по словам художественного руководителя театра Виктора Гарсиа де Гомар, "публика лишена возможности быть публикой".

На инаугурационном вечере прозвучала элегическая миниатюра Джакомо Пуччини "Хризантемы" в исполнении струнного квартета UceLi: послушать игру музыкантов, а также полюбоваться великолепным видом зрительного зала, в котором зеленые оттенки растений, по задумке художника, органично сочетались с роскошью золота и красного бархата, можно было в режиме онлайн в любой точке мира. После завершения концерта все растения были подарены врачам местной городской больницы: так, по словам испанской газеты La Vanguardia, медики получили цветы, "зараженные музыкой".

Что же касается оперного сезона в "Лисео", то он возобновится осенью и откроется первого октября вердиевским "Трубадуром" с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым в главных партиях.

Другая известная оперная сцена Испании - Королевский театр в Мадриде - открыла свои двери для публики в начале июля постановкой "Травиаты" с Мариной Ребекой и Майклом Фабиано: из-за сохраняющейся опасности заболевания спектакль смогли посетить всего 869 зрителей вместо 1700. Но меры безопасности и дистанцию приходилось соблюдать не только зрителям, но и исполнителям. Певцы и хористы были обязаны находиться не менее чем в двух метрах друг от друга, что особенно изменило сценическое воплощение массовых сцен. Оркестрантам же пришлось играть в масках, а группы духовых инструментов оказались отделены от остальных музыкантов специальными пластиковыми экранами.

Всего на июль запланировано двадцать семь спектаклей "Травиаты", а новый оперный сезон начнется в сентябре с постановки другой вердиевской оперы - "Бал-маскарад".