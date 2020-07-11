В оперном театре "Лисео" в Барселоне концерт посвятили растениям

Особенно запоминающимся стало открытие всемирно известного барселонского театра "Лисео", где первый после локдауна концерт был проведен не для живой публики, а для растений. "Концерт для биоцена" - такое название было для первого в истории музыкального события, "зрителями" которого стали более 2200 самых разнообразных домашних растений, расположившихся в зале театра "Лисео". Столь необычная идея принадлежит испанскому художнику-концептуалисту Эуженио Ампудиа и символизирует тяжелое состояние человечества в условиях пандемии COVID-2019, когда, по словам художественного руководителя театра Виктора Гарсиа де Гомар, "публика лишена возможности быть публикой".
На инаугурационном вечере прозвучала элегическая миниатюра Джакомо Пуччини "Хризантемы" в исполнении струнного квартета UceLi: послушать игру музыкантов, а также полюбоваться великолепным видом зрительного зала, в котором зеленые оттенки растений, по задумке художника, органично сочетались с роскошью золота и красного бархата, можно было в режиме онлайн в любой точке мира. После завершения концерта все растения были подарены врачам местной городской больницы: так, по словам испанской газеты La Vanguardia, медики получили цветы, "зараженные музыкой".
Что же касается оперного сезона в "Лисео", то он возобновится осенью и откроется первого октября вердиевским "Трубадуром" с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым в главных партиях.
Другая известная оперная сцена Испании - Королевский театр в Мадриде - открыла свои двери для публики в начале июля постановкой "Травиаты" с Мариной Ребекой и Майклом Фабиано: из-за сохраняющейся опасности заболевания спектакль смогли посетить всего 869 зрителей вместо 1700. Но меры безопасности и дистанцию приходилось соблюдать не только зрителям, но и исполнителям. Певцы и хористы были обязаны находиться не менее чем в двух метрах друг от друга, что особенно изменило сценическое воплощение массовых сцен. Оркестрантам же пришлось играть в масках, а группы духовых инструментов оказались отделены от остальных музыкантов специальными пластиковыми экранами.
Всего на июль запланировано двадцать семь спектаклей "Травиаты", а новый оперный сезон начнется в сентябре с постановки другой вердиевской оперы - "Бал-маскарад".