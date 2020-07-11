В результате протестов в Софии пострадали трое полицейских

Накануне в Софии антиправительственные протесты продлились более 4 часов. В результате столкновений пострадали три сотрудника МВД.

Как сообщает Болгарское национальное радио, время от времени демонстранты пытались пробиться через полицейский кордон. Задержано более 10 граждан.

Стычки также возникали между приверженцами президента страны Румена Радева и сторонниками фактического руководителя республики премьера Бойко Борисова. Последние приехали в столицу на автобусах из регионов, чтобы создать "противовес" несогласным с линией правительства протестующим.

Ситуация стабилизировалась только после полуночи.

В последнее время Радев все чаще подвергает критике политику кабмина во главе с Борисовым от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии". В частности, президент обвинил совет министров в неспособности вывести государство из кризиса, усугубленного эпидемией коронавируса.