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В РПЦ считают преобразование Святой Софии в мечеть ударом по православию

Турция
    11.07.2020, 22:02
Текст:   Елена Яковлева

Решение, принятое властями Турции о преобразовании собора Святой Софии из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

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- Это удар по всему мировому православию, - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-1",- потому что для всех православных христиан по всему миру храм Святой Софии - это такой же символ, как для католиков собор Святого Петра в Риме.

Русская церковь, по его словам, воспринимает принятое решение "с большим сожалением".

Ранее, комментируя ситуацию, митрополит Иларион видел в этом решении "сознательное обострение межрелигиозных отношений, которое будет негативно воспринято в России и осложнит межгосударствнные контакты.

Надежды, что ситуацию можно будет быстро изменить, не оправдываются.

Решение властей Турции вряд ли будет пересмотрено в ближайшее время, заявил сегодня глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Сейчас не очень понятно, каким образом это решение может быть переиграно, по крайней мере, в ближайшее время, - цитируют РИА Новости слова Легойды. - После того, как оно было принято, надежды на то, что что-то изменится в ближайшее время, наверное, уже нет.

Фото: Getty Images
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Но в перспективе, история, конечно, будет все "расставлять по своим местам", - уверен Владимир Легойда.

- Понятно, что формально это является внутренним вопросом Турции, но есть вещи, которые выходят за рамки формальных решений, - настаивал Владимир Легойда в эфире телеканала "Спас", - Это решение будет воспринято в христианском мире негативно. Ожидать какой-то другой реакции со стороны христиан, конечно, не приходится.

В начале июля на эту тему высказывался патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявлявший, что изменение статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией.

Но призывы патриарха, к сожалению, не были услышаны.

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