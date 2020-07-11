В Совбезе ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по Сирии

Российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии вновь не набрал нужного числа голосов в Совете Безопасности ООН. Документ предусматривал один пропускной пункт через границу с Турцией - "Баб-эль-Хава". Как пояснил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, именно через этот КПП в район поступает 85% помощи. За документ проголосовали четыре члена Совбеза, против - семь, воздержались - четыре, сообщил постпред председательствующей в СБ Германии Кристоф Хойсген.

"Документ не был принят. За резолюцию голосовали Россия, Китай, ЮАР, Вьетнам. Воздержались Тунис, Нигер, Индонезия, Сент-Винсент и Гренадины. Против были США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Эстония и Доминикана", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Для трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекал 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования понадобилось принять соответствующую резолюцию.

Механизм трансграничной доставки помощи задумывался, как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране, напомнил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Теперь, по его словам, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем, чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.