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11.07.2020 09:00
Рубрика: Происшествия

В Совфеде осудили "шоу" адвокатов сторон по делу Ефремова

Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас осудил поведение адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова, предупредив юристов о последствиях. А также призвал Федеральную палату адвокатов принять меры.

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

"Если этого не произойдет, то надо подумать, как это сделать без привлечения этой инстанции. Пора вспомнить, что адвокатура - это публично-правовой институт, а не ток-шоу", - цитирует сенатора РБК.

Ранее в ФПА возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики адвокатами Александром Добровинским и Эльманом Пашаевым. За использование дела об аварии для саморекламы юристам могут внести предупреждение, а в крайнем случае - лишить их лицензии.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова на Садовом кольце в Москве произошло восьмого июня. Джип, которым управлял актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер от полученных травм в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова Проблемы адвокатуры

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