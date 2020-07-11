В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме

Первая за 17 лет смертная казнь должна была пройти в федеральной тюрьме в США, однако суд приостановил процедуру. Причиной стал иск родственников погибших от рук преступника. Они пожаловались на то, что администрация учреждения в Индиане не обеспечила им безопасность присутствия во время приведения приговора в исполнение.

Речь идет о убийце семьи из трех человек, включая 8-летнего ребенка. К смертной казни его еще в 1999 году приговорили присяжные. Однако только сейчас федеральные власти вернулись к такой практике, передает РИА Новости.

Год назад генпрокурор США Уильям Барр заявил о необходимости возобновить смертные казни из-за "обязательства утешить семьи жертв". Напомним, что в некоторых штатах такие приговоры приводят в исполнение согласно региональным законам.

Агентство добавляет, что на следующей неделе в федеральных тюрьмах должны состояться еще две смертные казни.