Новости

Для детей появится специальная вакцина от коронавируса 00:42
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме 00:36
На египетском "пляже смерти" одновременно утонули 11 человек 00:12
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 10.07.2020
Во Флориде оказался положительным каждый третий тест на COVID-19 10.07.2020
Рябков назвал невозможным возврат к ДРСМД после выхода США 10.07.2020
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в конфликте интересов 10.07.2020
Захарова напомнила Трампу о фиаско с его "умными ракетами" 10.07.2020
Nissan Ariya: опубликован новый тизер электрокроссовера 10.07.2020
Эрдоган дал две недели для переоборудования Святой Софии в мечеть 10.07.2020
За неделю пожарными ликвидировано 574 возгорания в лесах РФ 10.07.2020
Бывшую сотрудницу банка осудили за обман 457 вкладчиков 10.07.2020
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится 10.07.2020
РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии 10.07.2020
Захарова: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован 10.07.2020
Минфин подготовил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 10.07.2020
Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем 10.07.2020
В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс 10.07.2020
Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа 10.07.2020
Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине 10.07.2020
Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения 10.07.2020
В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице 10.07.2020
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику 10.07.2020
Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 10.07.2020
Тарифы связи выросли в России за год на 4% 10.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
11.07.2020 00:36
Рубрика: В мире

В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме

Первая за 17 лет смертная казнь должна была пройти в федеральной тюрьме в США, однако суд приостановил процедуру. Причиной стал иск родственников погибших от рук преступника. Они пожаловались на то, что администрация учреждения в Индиане не обеспечила им безопасность присутствия во время приведения приговора в исполнение.

В США заключенного казнили спустя 30 лет после совершения преступления

Речь идет о убийце семьи из трех человек, включая 8-летнего ребенка. К смертной казни его еще в 1999 году приговорили присяжные. Однако только сейчас федеральные власти вернулись к такой практике, передает РИА Новости.

Год назад генпрокурор США Уильям Барр заявил о необходимости возобновить смертные казни из-за "обязательства утешить семьи жертв". Напомним, что в некоторых штатах такие приговоры приводят в исполнение согласно региональным законам.

Агентство добавляет, что на следующей неделе в федеральных тюрьмах должны состояться еще две смертные казни.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой