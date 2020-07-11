Всемирный совет церквей призвал Эрдогана отменить решение по Святой Софии

Всемирный совет церквей призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить свое решение о превращении музея Святая София в мечеть, сообщает телерадиостанция BBC.

В письме на имя Эрдогана от имени генерального секретаря ВСЦ Иоана Саука говорится, что в Анкаре "перевернули позитивный знак открытости Турции и превратили его в знак отчуждения и разделения". Это решение "неизбежно создаст неопределенность, подозрения и недоверие, подорвав усилия по объединению людей разных вероисповеданий за столом диалога и сотрудничества".

"В интересах содействия взаимопониманию, уважению, диалогу и сотрудничеству, а также избегая культивирования старой враждебности и разногласий, мы настоятельно призываем Вас пересмотреть и отменить Ваше решение", - говорится в послании президенту Турции.

Влиятельная организация Всемирный совет церквей со штаб-квартирой в Женеве представляет интересы более 500 миллионов христиан.

Между тем Эрдоган не принял во внимание мнение мировой общественности по Святой Софии. По словам президента Турции, Анкара не ориентируется на мнение других государств и организаций по вопросу о смене статуса комплекса Святая София и превращения его в действующую мечеть.