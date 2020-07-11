Эрдоган не принял во внимание мнение других стран по Святой Софии

Анкара не ориентируется на мнение других государств по вопросу о смене статуса комплекса Святая София и превращения его в действующую мечеть, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - цитирует агентство Anadolu политика.

По словам Эрдогана, те, кто критикует Анкару, "не могут бороться с исламофобией на своей территории". Смена статуса Святой Софии является суверенным правом Турции.

Накануне президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Объект переходит в собственность турецкого управления по религиозным делам. Поклонения в мечети запланированы на 24 июля.

Против превращения Святой Софии в мечеть высказывались представители РПЦ и других православных церквей. В штаб-квартире ЮНЕСКО выразили "глубокое сожаление" в связи с переводом музея в мечеть и призвали турецкие власти к диалогу. Соседняя Греция призвала мировое сообщество наложить на Анкару санкции.