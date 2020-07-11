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11.07.2020 11:45
Рубрика: В мире

Греция поддерживает введение против Турции санкций за собор Святой Софии

Текст: Александр Саможнев

Греция приложит усилия для введения санкций против Турции со стороны международных организаций и ЕС за превращение собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится

"Эрдоган допустил историческую ошибку, ошибку, ведущую к разрыву, который, я надеюсь, не будет непреодолимым", - заявил представитель греческого правительства Стелиос Пацас.

По его словам, Греция осуждает эти действия и сделает все возможное, чтобы были последствия для Турции со стороны Евросоюза и международных организаций, таких как ЮНЕСКО. Афины также предполагают введение в отношении Анкары ограничений в каком-то виде. Греческая сторона ожидает развития событий вокруг собора.

В пятницу премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что действия Турции в отношении собора Святой Софии повлияют на отношения с Грецией, Евросоюзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом.

Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA
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Между тем поклонения мусульман в соборе Святой София в Стамбуле начнутся с 24 июля. Такие планы озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к населению. По словам политика, наряду со сменой статуса также отменяется плата за вход в Айя-Софию. Двери ее всегда будут открыты для местных жителей, иностранных туристов, мусульман и представителей других религий.

Напомним, Госсовет Турции 10 июля отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

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