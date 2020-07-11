Выбираем Volga Siber: хорош ли русско-американский седан за 300 тысяч

"Волга Сайбер" - не просто машина. Это исторический символ для части отечественного автопрома, к сожалению, довольно трагический. История завода ГАЗ как началась с переделки устаревших американских машин, так попытками этой переделки и закончилась. Круг замкнулся довольно печально, похоронив не только одну конкретную модель, но и все легковое подразделение легендарного предприятия. Выпущенные в предсмертной агонии седаны сегодня регулярно встречаются в продаже, причем по привлекательной цене. А стоит ли покупать 10-летний "Крайслер" со значком "Волги" на капоте?

Подробно пересказывать историю модели не будем - она хорошо известна. К началу 2000-х годов на Горьковском заводе поняли, что как ни модернизируй любимую многими "Волгу", по своей сути она все равно остается моделью ГАЗ-24 образца 1970 года. На радикальное обновление у предприятия денег не было, а потому начали помалу: с американцами из Chrysler договорились сначала на поставку моторов для ГАЗ-31105, ну а затем и на лицензионную сборку подходящей на замену по габаритам и классу модели Sebring. Так в 2008 году "Волга" превратилась в Volga.

Как это бывало всегда, американцы отдали нам устаревшую к тому времени машину, которая в США вот-вот должна была отправиться на покой. Седан Sebring второй генерации выпускался с 2001 года, а конструктивно восходил к модели первого поколения образца 1995 года. Так или иначе, это все равно был автомобиль втрое младше нашей "Волги", которая готовилась справить 40-летний юбилей.

Увы, затея оказалась экономически провальной. Да, безусловно, продажи машины подкосил кризис 2008-2009 годов, однако суть проблемы была иной. Люди ждали новую "Волгу", то есть, большой и солидный, но дешевый и простой "ящик", который по русской традиции можно было починить ломом и кузькиной матерью. Но вместо этого они получили относительно современную иномарку с массой импортных нюансов и по соответствующей цене.

Как только ГАЗ огласил на Siber стоимость, стало понятно, что жить машине (и, как оказалось, всему заводу) осталось недолго. Если "Волга-31105" в 2008 году стоила 290 000 рублей, то Volga Siber оценили в 550 000 рублей. За эти деньги тогда можно было купить новые Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia или даже сопоставимый по классу Hyundai Sonata отечественной сборки.

Так или иначе, в период с 2008 по 2010 годы около девяти тысяч автомобилей были проданы и сегодня катаются по нашей стране, регулярно попадаясь в объявлениях о продаже.

Нынешний разброс цен, пробегов и состояний достаточно большой - от 150 000 рублей за потрепанные образцы с пробегом хорошо за 250 тыс.км до ухоженных экземпляров с накатом около 100 тыс.км по цене около 400 000 рублей. Вменяемые по цене и состоянию автомобили стоит искать, имея в кармане около 250-300 тысяч рублей.

Двигатель и трансмиссия

Фото: Пресс-служба ГАЗ.

Планам по развитию агрегатной линейки для Volga Siber сбыться было не суждено. Из трех возможных моторов до России добрался всего один - тот самый 2.4-литровый агрегат, который ГАЗ изначально заказывал для "старушки" 31105.

Это, собственно, родной "себринговский" очень неплохой четырехцилидровый атмосферный двигатель серии EDZ/EY7, который Chrysler разрабатывал еще вместе с Mitsubishi. Он ставился практически на весь модельный ряд указанных марок.

Ресурс двигателя составляет не менее 300 тыс.км, интервал замены масла не более 15 тыс.км. Хотя официально заявлена большая выносливость, ремень ГРМ выдерживает не более 100 тыс.км, так что менять его нужно не реже каждых 70-80 тыс.км. Единственная радость - при обрыве ГРМ не гнет клапаны.

Мотор критичен к перегреву - быстро прогорает прокладка ГБЦ, так что за состоянием системы охлаждения нужно следить - в зоне риска помпа охлаждения. Подтраивания двигателя и передающиеся в салон вибрации можно попробовать исправить через блок управления и заменой подушек, но полностью он не исчезнет. После пробега свыше 200 тыс.км мотор может начать подъедать масло: при усугублении ситуации стоит озаботиться заменой маслосъемных колпачков и, скорее всего, колец.

Нюанс, доставшийся от "Крайслера" - не самый выносливый аккумулятор, который быстро сдается на морозе. Неудобство заключается в том, что сама батарея расположена в переднем крыле и обслуживается через арку колеса.

Две трети "Сайберов" в России было продано с "автоматом" по причине отсутствия выбора. Механическую коробку поставили уже на последнем году жизни машины и в целом рекламаций по ней нет - на машину отечественной сборки она попала уже в доработанном виде (до этого у Chrysler на МКП имелся конструктивный просчет).

Автомат же на Volga Siber такой же, как и у американского исходника - четырехступенчатый GM40TE. Коробка задумчивая, но надежная, и боится главным образом активной манеры вождения и редкой смены масла (обновлять его нужно желательно не реже каждых 40-50 тыс.км).

Ну а в целом, готовьтесь к солидному расходу топлива: 14-16 литров на 100 км в мегаполисе для Siber - в порядке вещей.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Михаил Безносов/ РИА Новости

Самая затратная статья расходов, поскольку настройки полностью независимой подвески, за исключением усиленных пружин, остались американские - то есть, достаточно мягкие. В среднем на наших дорогах подвеска перебирается каждые 80-100 тыс. км. Проблема в том, что оригинальные детали достаточно дорогие, а потому небогатые владельцы, увы, на обслуживании экономят и прямо говорят, вместо добротного оригинала ставят порой все, что попадается под руку, сокращая интервал замены в два-три раза.

Если брать родные детали, то передние амортизаторы выхаживают и более 100 тыс.км, а вот задние боятся морозов и под нагрузкой проседают в первую же суровую зиму. Кроме того, очень слабы их алюминиевые опоры. Ступичные подшипники (меняются только в сборе со ступицей) сдаются на 80-100 тыс.км, шаровые и сайлент-блоки нередко меняются на 50 тыс.км. Хотя это не системно, отдельные владельцы хвастаются вдвое большим ресурсом родных деталей - все сильно зависит от региона эксплуатации и качества дорог. Самые надежные - ШРУСы, к которым обычно нет вопросов до 150 тыс.км.

Рулевое управление доставляет хлопоты у обладателей "Сайберов" первых лет выпуска. Дело в том, что у ГАЗа на первых порах не было всего необходимого для сборки оборудования, а потому ремень гидроусилителя натягивался в прямом смысле на глазок, что вело к проблемам. Недочет устраняли по гарантии дилеры, но могло это коснуться не всех.

Тормозная система надежная, особенно задняя - нередко первый раз к ней обращаются уже после 150 тыс.км пробега.

Кузов и салон

Фото: www.auto.ru

Как ни странно, кузов Volga Siber достаточно неплохо сопротивляется коррозии, что похвально. Однако качество сборки, особенно первых экземпляров, на заводе хромало.

Передавались вибрации в просторный салон, на рычаг коробки передач и зеркала заднего вида. Постоянно перегорают всевозможные лампочки, а также регулярно глючит салонная электрика. Щиток приборов может жить своей жизнь - привирают показания скорости и расхода. С возрастом по салону заводятся сверчки.

Вывод

Фото: Михаил Безносов / РИА Новости

Главный залог выбора хорошего "Сайбера" - не нарваться на владельца-скупердяя.

Машина в своей основе достаточно хорошая и крепкая, однако ее частично испортила отечественная сборка, но, главным образом, сильно экономящие на обслуживании владельцы, которые часто относятся к иностранной машине по-русски - в прямом смысле ездят, пока не отвалятся колеса.

На профильных форумах хозяева американских "Волг" нередко хвастаются, у кого на каком пробеге оборвало ремень ГРМ, и через сколько вырывает рычаги с китайскими сайлент-блоками.