Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США. Принадлежащие ей акции за неделю подорожали сразу на 10 процентов. Теперь состояние Маккензи Безос оценивается в 62,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes. Ранее на первом месте в списке самых богатых женщин США находилась дочь основателя корпорации Walmart.

Изменения произошли и в общем рейтинге самых богатых людей мира. Глава SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск оказался на 7 месте, обогнав сразу нескольких миллиардеров. За неделю состояние Маска увеличилось на 6 миллиардов долларов из-за подорожавших на 11 процентов акций Tesla.