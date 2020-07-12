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12.07.2020 12:40
Рубрика: ПДД

Что делать, если автомобиль сзади слепит в зеркала

Текст: Татьяна Акимова
Риск дорожных происшествий в ночное время часто связан с тем, что водитель теряет бдительность из-за слепящих фар автомобилей попутного потока. Часто в таких опасных ситуациях виноват водитель позади идущей машины: когда он светит дальним светом в зеркала машины, движущейся впереди него, водитель в том автомобиле просто лишается возможности контролировать дорогу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фары дальнего света испускают мощный луч, который попадает на зеркала заднего вида, отражается от них и слепит автомобилиста. Водитель машины, которая попадает в этот свет, на некоторое время теряет способность видеть дорогу и различать предметы на ней. Это происходит из-за эффекта Трокслера.

Фото: iStock
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Суть его в том, что в хрусталике глаза, который реагирует на сильный луч, образуется область с низкой чувствительностью к свету. То есть водитель, которого сзади слепит фарами другой автомобиль, теряет возможность различать дорогу в темноте, и хотя отрезки такой "слепоты" не длятся долго, так как глаз пытается компенсировать этот недостаток, но этого порой бывает достаточно, чтобы попасть в аварию или создать ситуацию, опасную для других участников дорожного движения.

Как необходимо поступать в случае, когда позади идущий автомобиль слепит дальним светом в зеркала? Реагировать агрессией в этом случае не лучший вариант, возможно, тот другой автомобилист делает это ненамеренно. Однако сообщить ему об этом можно и нужно. В этом случае правила дорожного движения (пункт 7.1) разрешают автомобилисту включить и выключить аварийную сигнализацию и, таким образом, попросить водителя другой машины выключить дальний и включить ближний свет. Можно не только дать намек "аварийкой", но и еще сбросить скорость, чтобы позади идущий автомобиль совершил обгон и уехал вперед.

Проблема с дальним светом чаще всего становится следствием использования нештатных фар, неподходящей ксеноновой оптики или некачественных светодиодов, установленных в штатных фарах. Проблема, порой, кроется и в том, что у машины неправильно отрегулирован свет фар.

Фото: U.S. Coast Guard/wikipedia.org
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А чтобы предупредить такие небезопасные ситуации, которые могут спровоцировать в темное время автомобили попутного потока, можно использовать специальные приспособления. Например, салонное зеркало с режимом автоматического затемнения или боковые зеркала с функцией самозатемнения.

На поверхности таких зеркал есть слой специального жидкокристаллического геля, помещенного между светофильтрами. И когда срабатывает датчик освещенности, этот гель начинает темнеть. Также темнеет и поверхность самого зеркала, что избавляет водителя от дискомфортного света, который испускают фары позади идущего автомобиля.

И кстати, тот кто пренебрегает уважением к другим участникам дорожного движения и включает дальний свет на дороге без надобности, должен помнить, что нарушает правила дорожного движения. В статье 12.20 КоАП РФ за нарушение правил использования внешними световыми приборами, в том числе и дальним светом, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

#ПДД