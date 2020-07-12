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12.07.2020 22:04
Рубрика: В мире

Экзит-полы: Выборы президента Польши выигрывает Анджей Дуда

Текст: Ариадна Рокоссовская
Если верить экзит-полам, президентские выборы в Польше с небольшим перевесом выиграл действующий президент Анджей Дуда. Но эксперты советуют дождаться официальных результатов, которые в ближайшие дни объявит государственная избирательная комиссия, а потом уже делать выводы.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

По результатам опросов на выходе с избирательных участков, во втором туре выборов президента действующий глава государства Анджей Дуда получил 50,4% голосов, а действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,6%. Явка составила 68,9%, то есть, даже больше, чем в первом туре 28 июня, когда был побит рекорд 1989 года.

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Несмотря на то, что выборы должны были состояться 10 мая, но из-за коронавируса были перенесены на более поздний срок, обоим кандидатам удалось мобилизовать свой электорат, порядком уставший от бесконечной избирательной кампании. В случае с Дудой поляки голосовали за сохранение статус-кво, а вот высокий процент доверия Тшасковскому - это во многом результат недовольства политикой правящей партии.

Полномочия президента в Польше весьма ограничены. Например, он обладает правом вето на принимаемые парламентом законы, но его сопротивление можно "обойти", набрав две трети голосов. Он назначает послов в зарубежные страны, но отчитываются они перед правительством, сформированным правящей партией. В случае, когда и президент является выходцем из этой партии, его существование становится практически незаметным. Он, как это было с Анджеем Дудой, выдвинутым партией "Право и Справедливость", тихо подписывает все законы, которые принимает Сейм, большинство в котором с 2015 года у той же партии. Другое дело, если президент представляет оппозицию. Такой была ситуация, когда в 2007 году парламентские выборы выиграла оппозиционная "Гражданская платформа", а главой государства был основатель "ПиС" Лех Качинский.

Фото: Szymon Labinski/EPA
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В течение нескольких лет весь мир с интересом наблюдал за тем, как администрация польского президента пытается дублировать функции правительства, а глава государства и премьер-министр не могут поделить кресло представителя Польши на заседании Евросовета. Именно этим пугал поляков Дуда: что выходец из "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, став президентом, будет блокировать все инициативы правительства "ПиС". Именно это сулил полякам Тшасковский: что, сев в президентское кресло, он не будет безропотно подписывать все, что ему принесут из парламента.

Так что эти выборы были, кроме всего прочего, выражением отношения к политике правящей партии, и почти половина поляков показала "ПиС" красную карточку.

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