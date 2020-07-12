Генри Сехудо раскритиковал Петра Яна, назвав его "уродливой картошкой"

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо раскритиковал нового обладателя этого титула - россиянина Петра Яна.
Рано утром в воскресенье Петр Ян досрочно победил бразильца Жозе Альдо и стал новым обладателем пояса чемпиона в легчайшем весе. Бывший чемпион Генри Сехудо, ранее завершивший карьеру, в очередной раз раскритиковал россиянина.
"Поздравляю, Ян. Ты - полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты - уродливая картофелина", - написал Сехудо в Twitter.
При этом ранее Сехудо отказался драться с российским спортсменом.
Congrats precious @PetrYanUFC 💋 but you absolutely suck! You’d be lucky to make it past two rounds with triple c! You ugly potato 🥔 #rentachamp— Henry Cejudo (@HenryCejudo) July 12, 2020