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12.07.2020 19:40
Рубрика: Происшествия

Госзащита для свидетеля

Губернатора Сергея Фургала отправили в СИЗО до 9 сентября
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста экс-депутату Хабаровской краевой думы Николаю Мистрюкову и еще трем фигурантам дела об убийствах, по которому был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По неофициальным данным, именно Мистрюков пошел на сделку с правосудием и дал показания на своего бывшего делового партнера Фургала по делу об убийстве амурских предпринимателей. Губернатора задержали в Хабаровске 9 июля сотрудники спецподразделения ЦСН ФСБ России, после чего его сразу отправили самолетом в Москву и доставили на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Фото: РИА Новости
В чем подозревают губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На следующий день, 10 июля, Басманный суд отправил его на два месяца под стражу в СИЗО. Защита просила избрать губернатору меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а сам Фургал заявил о своей невиновности. В то же время следователь настаивал на аресте, сообщив суду в том числе о том, что нескольким участникам процесса поступали угрозы и они находятся под государственной защитой.

Сергея Фургала обвиняют сразу по нескольким тяжелым статьям УК РФ, в том числе покушении на убийство и организации убийств.

По данным СК РФ, речь идет об убийстве в 2004 году предпринимателя Евгения Зори и в 2005 году Олега Булатова, а также о покушении на предпринимателя Александра Смольского. В ноябре прошлого года по этому делу были арестованы четверо фигурантов.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Правительство Следственный комитет Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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