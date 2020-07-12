Губернатора Сергея Фургала отправили в СИЗО до 9 сентября

Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста экс-депутату Хабаровской краевой думы Николаю Мистрюкову и еще трем фигурантам дела об убийствах, по которому был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По неофициальным данным, именно Мистрюков пошел на сделку с правосудием и дал показания на своего бывшего делового партнера Фургала по делу об убийстве амурских предпринимателей. Губернатора задержали в Хабаровске 9 июля сотрудники спецподразделения ЦСН ФСБ России, после чего его сразу отправили самолетом в Москву и доставили на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

На следующий день, 10 июля, Басманный суд отправил его на два месяца под стражу в СИЗО. Защита просила избрать губернатору меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а сам Фургал заявил о своей невиновности. В то же время следователь настаивал на аресте, сообщив суду в том числе о том, что нескольким участникам процесса поступали угрозы и они находятся под государственной защитой.

Сергея Фургала обвиняют сразу по нескольким тяжелым статьям УК РФ, в том числе покушении на убийство и организации убийств.

По данным СК РФ, речь идет об убийстве в 2004 году предпринимателя Евгения Зори и в 2005 году Олега Булатова, а также о покушении на предпринимателя Александра Смольского. В ноябре прошлого года по этому делу были арестованы четверо фигурантов.