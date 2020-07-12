Постановление главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 10 июля 2020 года № 22 "О мерах, направленных на предотвращение распространения на территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Я, Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Т. А. Зайцева, в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенности распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не имеющей тенденции к улучшению в течение 2-х предыдущих недель, предписываю:

1. Сохранить все ограничения, установленные Постановлением Правительства Хабаровского края от 10.06.2020 № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" до 07.08.2020 (2 инкубационных периода).

2. Направить настоящее постановление в Правительство Хабаровского края.

Т.А.Зайцева







