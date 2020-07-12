Постановление главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 10 июля 2020 года № 22 "О мерах, направленных на предотвращение распространения на территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Фото: сын Дэвида Бекхэма женился на актрисе из "Трансформеров" 13:20
В Севастополе начали расследование из-за завезенных случаев COVID-19 13:05
На Таймыре 20 тонн авиационного керосина попали в грунт 12:54
Правительство продлило аграриям срок выплаты займов за 2020 год 12:41
Что делать, если автомобиль сзади слепит в зеркала 12:40
Путин поздравил профессионалов и любителей с Днем рыбака 12:35
Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний 12:29
В США определили причину одной из крупнейших вспышек COVID-19 в стране 12:04
В Москве невеста умерла на свадьбе 11:58
В Приморье контрабандист вывез из России леса на 175 млн рублей 11:58
Сотни немцев устроили "коронавирусную" вечеринку на пляже Майорки 11:53
Диетолог перечислила продукты, "убивающие" мозг в жару 11:50
В Москве зафиксировали резкое сокращение числа новых случаев коронавируса 11:39
Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты 11:39
В Алтайском крае за сутки COVID-19 заболели 232 человека 11:25
Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо 11:24
В Новосибирской области за сутки умерли пять пациентов с COVID-19 11:23
Путин поздравил коллектив "Орленка" с юбилеем 11:23
Ян ответил Сехудо, назвавшим его "уродливым картофелем" 11:20
Роспотребнадзор: COVID-19 не передается при купании 11:20
Правительство утвердило "дорожную карту" в сфере корпоративного управления 11:00
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом 10:58
ВМС США приняли первую чернокожую женщину в качестве пилота истребителя 10:55
С космодрома Куру возобновятся пуски российских ракет "Союз" 10:50
Канада не будет открывать границу с США 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 июля 2020 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 10 июля 2020 года № 22 "О мерах, направленных на предотвращение распространения на территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 10 июля 2020 г.
Опубликован 12 июля 2020 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Т. А. Зайцева, в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенности распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не имеющей тенденции к улучшению в течение 2-х предыдущих недель, предписываю:

1. Сохранить все ограничения, установленные Постановлением Правительства Хабаровского края от 10.06.2020 № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" до 07.08.2020 (2 инкубационных периода).

2. Направить настоящее постановление в Правительство Хабаровского края.

Т.А.Зайцева



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией