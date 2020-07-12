Деловой климат теплеет

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата в сфере корпоративного управления. План мероприятий расписан до июля 2022 года. Предложено узаконить выпуск разных типов акций для резидентов специальных административных районов, созданных для возвращения российского капитала из офшоров, и закрепить возможность "транзитной" смены юрисдикции.

Бизнес получил почти 150 тысяч льготных кредитов

За один месяц банки выдали бизнесу 147 тыс. льготных кредитов на возобновление деятельности под 2% годовых, сообщили в минэкономразвития. Программа была запущена в начале июня, ее лимит расширялся несколько раз и сейчас составляет 468 млрд рублей. "Программа действительно выгодна бизнесу и очень востребована", - сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Круизам готовят субсидии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росморречфлоту 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами. Субсидии они смогут направить на выплаты по договорам лизинга. Средства получат те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам. Подать заявки на получение помощи необходимо до 15 августа.

Очистка Волги ускоряется

В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология") в ряде регионов перераспределят субсидии на строительство и реконструкцию объектов для очистки загрязненных сточных вод реки Волги. Регионы, где программа реализуется с опережением графика, смогут получить рассчитанные на последующие годы средства заранее. Это касается Республики Татарстан, Московской, Нижегородской и Саратовской областей. Такое решение ускорит строительство запланированных объектов.

IT-отрасль ждет маневр

Минфин России подготовил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли. В проекте, в частности, предусмотрено снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%. Действие такой меры будет бессрочным. Также им будет снижена ставка налога на прибыль до 3% с действующих 20%. "Это будут одни из самых низких ставок в мире, которые обеспечат конкурентоспособность наших компаний на международном рынке. Мы формируем благоприятную среду для интенсивного развития IT-отрасли в стране, высвобождаем ресурсы IT-компаний для инвестирования в запуск новых проектов", - отметил министр финансов Антон Силуанов.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Екатерина Петрова

Связь подорожала на 4%

Стоимость услуг связи в России в 2020 году выросла на 4%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Служба проанализировала 4000 тарифов основных мобильных операторов - МТС, "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), "Мегафона" и Tele2. В январе, по данным ФАС, рост тарифов в среднем составил 3,5% и был связан с возросшими расходами операторов связи на эксплуатацию и модернизацию сетей, ремонтные работы, а также затратами на хранение трафика абонентов, которое требуется по законодательству. Доходы от повышения абонентских тарифов составил от 1 до 2,2% в зависимости от оператора.