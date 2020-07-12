Ян ответил Сехудо, назвавшим его "уродливым картофелем"

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян ответил на оскорбления бывшего обладателя пояса Генри Сехудо.

После сегодняшней победы Яна над бразильцем Жозе Альдо Сехудо в Twitter написал, что Ян - полный отстой и напоминает ему уродливую картошку, а сам новоявленный чемпион не продержался бы против него и двух раундов. Россиянина задели эти высказывания бывшего обладателя пояса, который отказался ранее от боя с ним и объявил о завершении карьеры.

Во время пресс-конференции россиянина спросили, что он думает о словах Сехудо.

"Сехудо написал в Twitter, что легко бы со мной разобрался? Даже и не знаю, как его назвать… Как проститутка, что ли. То убежал, то опять сейчас вылез. Пусть говорит, что хочет. Сегодня мой день, а когда придет время, я подерусь с любым, кого мне дадут", - ответил россиянин.

Ян добавил, что в ближайшее время намерен отдохнуть после шести боев за полтора года. Он готов к защите титула и назвал того, кого считает достойным боя.

"Когда будет бой, когда будет дата, вы услышите мой ответ. Кто больше всего заслуживает боя со мной? Думаю, что Алджамейн Стерлинг. Этот парень побил многих ребят, находится в хороших рейтинговых позициях. Думаю, он достоин драться за пояс", - сказал Ян.