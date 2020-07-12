Канада не будет открывать границу с США

В конце прошлой недели американские конгрессмены из числа представители северных штатов, непосредственно граничащих с Канадой, направили в адрес канадский властей письмо о необходимости снятия пограничных ограничений. Реакция со стороны Оттавы на такую попытку давления была однозначной - "здоровье и безопасность канадцев это абсолютный приоритет". Об этом заявила заместитель премьер-министра Христя Фриланд в интервью CTVNews. "Решения о границах Канады принимаются канадцами и в интересах канадцев", - заявила она.

Аналогичную позицию занял и премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд, заявивший, что он в категорической форме выступает "против". "Я очень четко сказал - я не сторонник открытия границ 21 июля... Я люблю наших американских соседей, но не в данный момент. Приезжайте проведать нас, когда ситуация успокоится, особенно к югу от границы", заявил Форд. Его опасения подкрепляются рекордными показателями новых выявленных случаев "короны" в южных штатах США. По данным на 10 июля в Штатах было зафиксировано более 60 тысяч новых заражений 11,5 тысяч из которых, только лишь во Флориде. При этом в самой Канаде ситуация с COVID-19 стабилизируется и в последнюю неделю там фиксировали в среднем 380 новых случаев в сутки.

Премьер Онтарио заявил, что рекомендовал федеральным властям быть "очень осторожными" с вопросом открытия границ с США. "Я говорил с очень умным доктором на днях, и я спросил его: "Док, как вы думаете, когда придет вторая волна?". И он ответил: "Даг, она ударит в тот момент, как только вы откроете границу для международных поездок" И такой ответ не может не вызывать опасений", отметил Даг Форд.

Местные специалисты эпидемиологи также в большинстве своем выступают "за" сохранения ограничений на границе с Соединенными Штатами. Канадский инфекционист Исаак Богох в интервью CP24 заявил, что пандемия в Канаде на большей части территории уже находится под контролем, а в США происходит "полная противоположность". "Если мы вновь откроем нашу границу, то мы импортируем много случаев заражения в Канаду. И это разрушит все, что мы здесь сделали (для контроля пандемии), что было бы очень обидно. Я думаю, что открытие границ вряд ли возможно в обозримом будущем", - заключил Богох.