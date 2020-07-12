Московский "Локомотив" продолжает терять очки. В матче 28-го тура чемпионата страны "железнодорожники" сыграли вничью с "Уфой" (1:1) и подпустили к себе конкурентов, борющихся за второе место по итогам сезона.

В матче "Локомотив" - "Уфа" было мало опасных моментов, но много борьбы Фото: РИА Новости

Потери очков в последних четырех встречах могут дорого обойтись команде Марко Николича. Близко к "красно-зеленым" подобрался ЦСКА, который всего несколько туров назад, казалось, выпал из борьбы за призовые места. Есть еще "Краснодар", "Ростов". В общем, "Локомотиву" будет крайне непросто сохранить нынешние позиции.

Матч с "Уфой", как и предполагалось, был боевым с минимальным количеством опасных моментов. Гости использовали чуть ли не единственный свой шанс, забив с пенальти, а москвичи отыгрались уже в концовке благодаря голу вышедшего на замену Джефферсона Фарфана. К слову, для перуанца эта встреча стала первой с мая 2019 года.

- Счастлив, что он забил. Джефф показал свои лучшие качества. Все знают, какой он футболист. Надеюсь, Фарфан поможет нам в оставшихся турах, - сказал Николич.

В целом же, по словам сербского специалиста, он остался недоволен как результатом, так и игрой своей команды. За непродолжительное время работы в "Локомотиве" Николич, пожалуй, впервые публично раскритиковал подопечных.

- Мы очень нервно начали. Первые 25 минут нам никак не удавалось показать свой футбол. "Локомотив" играл как молодая и неопытная команда, которая впервые участвует в таком серьезном поединке. Очень легко теряли мяч, очень. Но во втором тайме после разговора в перерыве ребята взбодрились. Надо показывать свое желание и стремление к победе. Меня не устроило, что мои футболисты так сильно волновались. При этом у нас бойцовская команда. Она проявит лидерские качества в оставшееся время, - уверен Николич.

Из-за последних осечек "Локомотив" подпустил к себе конкурентов в борьбе за вторую строчку по итогам сезона

Ну а "Уфа" в очередной раз по ходу сезона продемонстрировала, что является очень крепким коллективом. Подумать только: команда Вадима Евсеева в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги не проиграла ни "Зениту", ни ЦСКА, ни "Спартаку". Отсюда и такой промежуточный результат - шестая строчка в турнирной таблице.

Тем временем ЦСКА впервые за четыре тура потерял очки, упустив победу в домашнем матче против "Рубина" - 1:1. В середине второй половины армейцы повели после гола Федора Чалова, однако гости отыгрались, забив пенальти на 88-й минуте. Отличился Евгений Марков.

Выходит, подножку армейцам в битве за вторую строчку подставил бывший главный тренер "красно-синих" Леонид Слуцкий, который впервые после ухода из ЦСКА в 2016 году сыграл против них. Перед матчем Леонид Викторович признался: главная задача его команды - сохранить прописку в элите. Для этого "Рубину" достаточно в следующих двух турах набрать одно очко.

Продолжает огорчать своих болельщиков "Спартак". Проиграв "Сочи" (0:1), "красно-белые" не только продлили серию без побед до пяти встреч, но и опустились на 11-е место. Отрыв от зоны вылета составляет лишь шесть очков.

Судьбу встречи с "Сочи" решил обидный автогол защитника "Спартака" Павла Маслова. Во второй половине, особенно в концовке, москвичи поднажали, но извлечь выгоду из созданных моментов так и не смогли. В результате "красно-белые" потерпели 13-е поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Больше было только к 2003 году - 14.

- Обидно, что пропустили необязательный гол. После перерыва переломили ход матча, доминировали, были моменты у чужих ворот. Где-то не хватило принятия решений. Повлияло ли отсутствие Тедеско на скамейке? Не знаю. Вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос. Мы как следует подготовились к игре. Все было проанализировано. Конечно, мы хотели, чтобы Тедеско был на тренерской скамейке, но должны принимать обстоятельства, - сказал помощник Тедеско Андреас Хинкель.

Добавим, что тур завершился в воскресенье матчем "Краснодар" - "Урал". У "быков", по сравнению с конкурентами, есть еще одна игра в запасе: дома против столичного "Динамо".