"Краснодар" разгромил "Урал" и вышел на третье место в РПЛ

В воскресенье вечером в заключительном матче 28-го тура чемпионата страны "Краснодар" на своей арене обыграл екатеринбургский "Урал" - 3:0 (1:0). Мячи в составе хозяев забили Берг (это его седьмой мяч в сезоне), Фернандеш и Кабелла (с пенальт).Эта победа позволила кубанской команде набрать 48 очков, обойти московский ЦСКА и выйти на третье место в турнирной таблице.

Рестарт первенства "быки" явно проваливают: лишь одна победа (да и та не на поле, а по причине нахождения в карантине по коронавирусу футболистов "Оренбурга"), да, пожалуй, полчаса искрометной игры против "Зенита" - вот и весь актив кубанцев. И только осечки соперников по борьбе за второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов ("Локомотива", "Ростова" и ЦСКА) пока еще позволяют коллективу Мурада Мусаева надеяться на улыбку фортуны.

А вот команда Дмитрия Парфенова как-то незаметно пробралась наверх, и победа на "Краснодаром" может вывести ее на шестую позицию, которая с большей долей вероятности даст путевку в Лигу Европы. К тому же у "Урала" большие виды и на Кубок России, где в полуфинале ей предстоит дома встретиться 19 июля с подмосковными "Химками".

Гости, в отличие от большинства оппонентов "быков" на арене "Краснодар", не выстроили массированные защитные оплоты, а постоянно шли вперед. Особенно досаждал хозяевам Эль-Кабир, то и дело прорывавшийся по левому флангу и делавший опаснейшие передачи в штрафную на Погребняка и Бигфалви. А голкипер южан Сафонов сумел парировать опасные выстрелы Бигфалви и вытащить мяч из "девятки" после рикошета от Уткина.

В свою очередь, "Краснодар" получил возможность проводить быстрые атаки, а не "мучиться", взламывая оборону соперника. Чем постоянно пользовался Берг. Сначала шведский центрфорвард перевел головой пробитый со штрафного Уткиным мяч в сетку на 14- й минуте(1:0), а затем мог забить еще дважды. Но сначала он попал в стоявшего в пустом углу соперника, а затем дебютировавший в РПЛ 20-летний голкипер Полетаев отразил выход шведа. Отметим, при добивании в этом моменте кубанец попал в штангу с пяти метров.

А вот сразу после перерыва хлынувший над стадионом мощный ливень, кажется, сбил не только стоявший уже целую неделю дней в Краснодаре сильнейший зной, но атакующий настрой уральцев. Чем "быки" быстро воспользовались. Фернандеш и Газинский разыграли стеночку прямо в центре штрафной гостей, и в результате португалец (он вернул себе после травмы боевую форму) прорвался к воротам и мощно пробил мимо голкипера метров с восьми - 2:0, 57-я минута.

Пошла открытая игра, в которой появились отличные моменты у обоих соперников. В одном из них Уткин катнул мяч пяткой в пустые ворота, но попал в штангу, а удар с четырех метров уральца Панюкова голкипер Сафонов отбил ногой. А затем Вандерсона зашитники в собственной штрафной в "коробочку, и Кабелла с пенальти сделал счет крупным 3:0, 82-я минута.,

В общем, "Краснодар" довел матч до своей победы, позволившей не только выйти на третье место в чемпионате, но и по потерянным очкам сравнялся с занимающим второе место московским "Локомотиом" (у железнодорожников 51 очко). Сражение за "серебро" РПЛ обостряется.