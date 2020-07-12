Михаил Мишустин объявил о начале строительства трассы М-12

Правительство ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию новую автодорогу М-12 между Москвой и Казанью. Из Фонда национального благосостояния на финансирование проекта выделят 150 миллиардов рублей.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте самого масштабного в ближайшие три-четыре года дорожного проекта страны - строительства новой трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. Она станет частью международного маршрута из Европы до Западного Китая. По территории России транспортный коридор пройдет от Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань, Оренбург и дальше до границы с Казахстаном. Это будет сеть автодорог общей протяженностью около 2300 километров. Некоторые участки уже действуют - например, трасса М-11 "Нева", соединившая Москву и Петербург. В завершающую стадию вошли работы на Центральной кольцевой автодороге.

Теперь пришла очередь строительства участка между Москвой и Казанью. "Он имеет особое значение для всего евразийского пространства", - заявил глава кабинета министров на специальном совещании о транспортном маршруте из Китая в Европу. Сам международный коридор обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях, подчеркнул Мишустин, составит более 500 миллиардов рублей к 2050 году.

- С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году, - заявил премьер. - Общий объем финансирования составляет более 650 миллиардов рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали.

"Направим на строительство трассы Москва - Казань 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния", - сообщил Мишустин. Министерствам и ведомствам поручено совместно с компанией "Автодор" в ближайшее время представить согласованный план мероприятий, которые необходимы для запуска проекта в самые сжатые сроки.

До 10 сентября должны быть проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков для каждого этапа проектирования и строительства дороги. "Обращаю особое внимание, что речь идет о контрактах под ключ, - сказал премьер. - Все документы по планировке территории, по которой пройдет трасса Москва - Казань, должны быть утверждены до 1 ноября". Региональные администрации попросили активнее участвовать в этой работе и ускорить необходимые процедуры согласования документов, содействовать переносу своих сетей и коммуникаций. "Что касается инженерных сетей в федеральной собственности, то их перекладку и модернизацию необходимо завершить до 1 июня 2022 года", - поставил срок председатель правительства.

Из Казани новую автодорогу потянут дальше. По итогам совещания Михаил Мишустин поручил министерству транспорта проработать вопросы ее продления до Екатеринбурга к 2030 году. А заодно представить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. "Это позволит в перспективе замкнуть международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай и обеспечить по нему бесперебойный транзит", - заметил премьер.

- Мы даем старт, по сути, мегапроекту. Наша задача - сделать все, чтобы осуществить его в сжатые сроки, - заключил Мишустин.

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