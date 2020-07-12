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12.07.2020 15:11
Рубрика: Общество

На Байконуре готовят к запуску грузовой корабль "Прогресс МС-15"

Текст: Александр Емельяненков
Несмотря на повторное введение ограничительных мер в городе Байконур из-за новой вспышки коронавируса, плановые работы непосредственно на космодроме и его стартовых объектах не прекращаются. Десять дней остается до намеченного на 23 июля запуска к МКС грузового корабля "Прогресс МС-15".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Еще месяц назад, согласно сведениям из Роскосмоса, его расконсервировали и начали готовить к отправке: "По программе снабжения Международной космической станции на космодроме Байконур 10 июня началась подготовка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" к предстоящему запуску".

Фото: iStock
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На тот момент это означало, что в монтажно-испытательном корпусе на площадке №254 космодрома Байконур специалисты РКК "Энергия" расконсервировали ранее изготовленный космический корабль, подготовили его к электрическим испытаниям, провели осмотр солнечных батарей, протестировали цепи пиропатронов, которые в нужный момент, по команде должны отделить корабль от последней ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводящей его на орбиту.

Дата предстоящего пуска в момент расконсервации корабля не называлась. Позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что "в июне космических пусков по гражданской тематике не запланировано". Неофициальные источники, близкие к РКК "Энергия", называли в общении с "Российской газетой" возможной датой запуска 5 июля. Но накануне стало известно о необходимости скорректировать фактическую орбиту МКС, чтобы избежать опасности столкновения станции с космическим мусором - фрагментами ранее запущенного и уже вышедшего из строя аппарата.

Внеплановая коррекция проведена 3 июля. В результате орбита Международной космической станции была поднята на 900 метров посредством кратковременного включения двигательной установки пристыкованного к российскому модулю грузового корабля "Прогресс МС-13". А 8 июля уже сам этот грузовик, исполнивший свою миссию, был планово отстыкован от МКС и по расчетной схеме сведен с орбиты. Как сообщалось, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы крупные фрагменты упали в Тихий океан на гарантированно безопасном расстоянии от населенных побережий.

Стыковочный узел для "Прогресса МС-15" с 8 июля стал свободен, но теперь, согласно расчетам специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, предстояло выполнить плановую коррекцию орбиты МКС - чтобы она стала "рабочей" для приема очередного космического грузовика. И этот, уже третий с начала июля маневр на орбите вчера успешно выполнен.

Как следует из сообщения Роскосмоса, 11 июля 2020 года "выполнена коррекция орбиты Международной космической станции. Двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к МКС, были включены в 22:15 мск и проработали 262 секунды. В результате маневра средняя высота орбиты станции уменьшилась на 900 метров".

Напомним, что сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Смена им, если все будет по плану, должна стартовать с Байконура в пилотируемом корабле "Союз МС-17" 14 октября.

Но прежде на орбите ждут грузовой "Прогресс МС-15". Он должен доставить экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов. Как ожидается, с этим рейсом отправят и прибор AQM-1для определения качества воздуха - взамен вышедшего из строя аналогичного американского аппарата, который использовали для поиска источника токсичного бензола в атмосфере МКС. Такой прибор на станции всего один, отремонтировать его силами экипажа нельзя, поэтому принято решение отправить новый.

Вопрос, когда это случится, пока открыт. Даже при том, что "Интерфакс" и РИА Новости уже сообщали, что запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в тот же вечер, в 20.47 мск.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Названную дату в Роскосмосе не отрицают, но и не озвучивают как подтверждение повторно. Видимо, из тех же опасений, из-за чего в 40-тысячном Байконуре с 10 июля вновь приостановлена работа парикмахерских и салонов, кинотеатров, спортивных учреждений, фитнес-клубов и иных объектов, оказывающих подобные услуги, ограничена работа автомоек, доставка готовых блюд, ужесточены меры на общественном транспорта и продлен запрет на проведение массовых мероприятий. С 27 июня в городе возобновлен "домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста".

На 9 июля в городе было зафиксировано 449 случаев заболевания коронавирусом, 154 человека находятся на лечении в инфекционном стационаре. Для оказания помощи еще две недели назад в Байконур отправлен специальный самолет Федерального медико-биологического агентства со специалистами и оборудованием. А 10 июля прибыл уже сводный медицинский отряд ФМБА во главе с заместителем руководителя агентства Владимиром Романовым. На ключевых объектах космодрома регулярно проводится дезинфекция - в административных зданиях, в технических помещениях и пультовых стартовых комплексов, обрабатывается служебный транспорт, который доставляет работников из города на космодром и обратно.

По данным ФМБА и Роскосмоса, случаев заболевания среди сотрудников космодрома Байконур на этот день не зарегистрировано.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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