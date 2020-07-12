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12.07.2020 07:45
Рубрика: Спорт

Новый чемпион UFC Петр Ян прокомментировал свою победу над Альдо

Текст: Максим Домчев

Новый чемпион UFC в легчайшем весе - россиянин Петр Ян - прокомментировал свою победу над бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251. Напомним, 27-летний россиянин добился победы в пятом раунде титульного поединка, после того, как рефери остановил бой. Ян несколько минут добивал находящегося на полу соперника, который несколько раундов оказывал серьезное сопротивление. После боя россиянин поблагодарил всех за поддержку и отдал должное оппоненту.

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"Знал, что это сильный соперник, - сказал Ян. - Мы не форсировали события. Альдо отбил мне переднюю ногу, пришлось драться не в своей стойке. Но мы сделали это! Надо было максимально поддавливать, в первой половине боя я старался меньше работать, чтобы он больше вымотался. С третьего раунда начал работать я, и начали его разбирать. Спасибо за поздравление огромное жене, она у меня умничка. Рождение ребенка очень мотивирует. Это очень приятно, всем спасибо. Спасибо Россия, спасибо по миру всем, всем спасибо", - сказал Ян после поединка.

На счету Петра Яна после этого боя стало 15 побед и одно поражение в ММА.

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