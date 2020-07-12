Папа Римский огорчен сменой статуса Святой Софии

"Я думаю о Стамбуле, о Святой Софии, и я очень огорчен произошедшим", - сказал Папа в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Долгое молчание понтифика касательно самого громкого события последних дней в религиозном мире уже начало вызывать беспокойство у противников смены статуса собора. В частности, в греческой прессе, по понятным причинам, активнее всех осуждающей смену статуса Айя-Софии, пишут, что если Папа не осудит этот шаг турецких властей, то не будет создан "единый христианский фронт" против смены статуса собора. Кроме того, греческая сторона отмечает, что мнение Папы влияет на позицию лидеров многих христианских стран.

Ранее римско-католические епископы Турции отказались осудить смену статуса собора. "Мы не можем давать советы касательно внутренних дел Турции, - сказано в заявлении епископов, опубликованном Агентством католических новостей. - Мы бы хотели, чтобы собор сохранил свой статус музея, но решение об этом находится в исключительном ведении Турецкой республики".

Надо отметить, что Ватикан сыграл довольно негативную роль в судьбе Византии и восточного православия до падения Константинополя, косвенно облегчив Османской империи эту задачу, поэтому любое высказывание Святого престола в отношении Айя-Софии оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, Папа, называющий себя главой всех христиан, обязан высказываться по таким вопросам, с другой - именно в Италии хранится значительная часть сокровищ из разграбленного крестоносцами в 1204 году Константинополя. И пускай взятие города было инициировано венецианским дожем Энрике Дандоло, но Ватикан никак не возражал против действий крестоносцев.