Папа Римский огорчен сменой статуса Святой Софии

Новости

Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды 14:54
Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19 14:47
В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов 14:40
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений 14:33
В Италии режим ЧС могут продлить до 31 декабря 14:25
Путин: Антироссийская риторика США осложняет международные отношения 14:24
Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса 14:10
Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике 14:05
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма 14:02
До 2030 года Почта России планирует стать мультифункциональной компанией 14:01
Лукашенко приветствовал фестиваль, который проходит на его малой родине 14:00
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса 13:45
В Прохоровке открыт музей "Битва за оружие Великой Победы" 13:34
В Орловской области в ДТП с участием такси погибли два человека 13:28
Фото: сын Дэвида Бекхэма женился на актрисе из "Трансформеров" 13:20
В Севастополе начали расследование из-за завезенных случаев COVID-19 13:05
На Таймыре 20 тонн авиационного керосина попали в грунт 12:54
Правительство продлило аграриям срок выплаты займов за 2020 год 12:41
Что делать, если автомобиль сзади слепит в зеркала 12:40
Путин поздравил профессионалов и любителей с Днем рыбака 12:35
Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний 12:29
В США определили причину одной из крупнейших вспышек COVID-19 в стране 12:04
В Москве невеста умерла на свадьбе 11:58
В Приморье контрабандист вывез из России леса на 175 млн рублей 11:58
Сотни немцев устроили "коронавирусную" вечеринку на пляже Майорки 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 14:33
Рубрика: В мире

Папа Римский огорчен сменой статуса Святой Софии

Текст: Константин Волков
Папа Римский Франциск после долгого молчания наконец высказался о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле, превращенного в мечеть.
Фото: REUTERS/Murad Sezer Фото: REUTERS/Murad Sezer
Фото: REUTERS/Murad Sezer

"Я думаю о Стамбуле, о Святой Софии, и я очень огорчен произошедшим", - сказал Папа в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Долгое молчание понтифика касательно самого громкого события последних дней в религиозном мире уже начало вызывать беспокойство у противников смены статуса собора. В частности, в греческой прессе, по понятным причинам, активнее всех осуждающей смену статуса Айя-Софии, пишут, что если Папа не осудит этот шаг турецких властей, то не будет создан "единый христианский фронт" против смены статуса собора. Кроме того, греческая сторона отмечает, что мнение Папы влияет на позицию лидеров многих христианских стран.

В РПЦ считают преобразование Святой Софии в мечеть ударом по православию

Ранее римско-католические епископы Турции отказались осудить смену статуса собора. "Мы не можем давать советы касательно внутренних дел Турции, - сказано в заявлении епископов, опубликованном Агентством католических новостей. - Мы бы хотели, чтобы собор сохранил свой статус музея, но решение об этом находится в исключительном ведении Турецкой республики".

Надо отметить, что Ватикан сыграл довольно негативную роль в судьбе Византии и восточного православия до падения Константинополя, косвенно облегчив Османской империи эту задачу, поэтому любое высказывание Святого престола в отношении Айя-Софии оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, Папа, называющий себя главой всех христиан, обязан высказываться по таким вопросам, с другой - именно в Италии хранится значительная часть сокровищ из разграбленного крестоносцами в 1204 году Константинополя. И пускай взятие города было инициировано венецианским дожем Энрике Дандоло, но Ватикан никак не возражал против действий крестоносцев.

В мире Европа Ватикан В мире Ближний Восток Турция Папа Римский Франциск

Главное сегодня

Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма
Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова
Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой