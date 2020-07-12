Постановление губернатора Пензенской области от 11 июля 2020 года № 134 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Новости

Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды 14:54
Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19 14:47
В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов 14:40
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений 14:33
В Италии режим ЧС могут продлить до 31 декабря 14:25
Путин: Антироссийская риторика США осложняет международные отношения 14:24
Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса 14:10
Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике 14:05
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма 14:02
До 2030 года Почта России планирует стать мультифункциональной компанией 14:01
Лукашенко приветствовал фестиваль, который проходит на его малой родине 14:00
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса 13:45
В Прохоровке открыт музей "Битва за оружие Великой Победы" 13:34
В Орловской области в ДТП с участием такси погибли два человека 13:28
Фото: сын Дэвида Бекхэма женился на актрисе из "Трансформеров" 13:20
В Севастополе начали расследование из-за завезенных случаев COVID-19 13:05
На Таймыре 20 тонн авиационного керосина попали в грунт 12:54
Правительство продлило аграриям срок выплаты займов за 2020 год 12:41
Что делать, если автомобиль сзади слепит в зеркала 12:40
Путин поздравил профессионалов и любителей с Днем рыбака 12:35
Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний 12:29
В США определили причину одной из крупнейших вспышек COVID-19 в стране 12:04
В Москве невеста умерла на свадьбе 11:58
В Приморье контрабандист вывез из России леса на 175 млн рублей 11:58
Сотни немцев устроили "коронавирусную" вечеринку на пляже Майорки 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 июля 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 11 июля 2020 года № 134 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Дата подписания 11 июля 2020 г.
Опубликован 12 июля 2020 г.
Вступает в силу 11 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. Подпункты 3.6, 3.8.2 пункта 3 признать утратившими силу.

1.2. В пункте 25:

1.2.1 в абзаце втором подпункта 25.2.1 слова "при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли" исключить;

1.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:

"Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности предприятий общественного питания руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 30.05.2020 № МР 3.1/2.3.6.0190-20.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности предприятий торговли руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли от 01.06.2020 № МР 3.1/2.3.5.0191-20.".

1.3. Приложение 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией