Постановление губернатора Пензенской области от 11 июля 2020 года № 134 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. Подпункты 3.6, 3.8.2 пункта 3 признать утратившими силу.

1.2. В пункте 25:

1.2.1 в абзаце втором подпункта 25.2.1 слова "при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли" исключить;

1.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:

"Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности предприятий общественного питания руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 30.05.2020 № МР 3.1/2.3.6.0190-20.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности предприятий торговли руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли от 01.06.2020 № МР 3.1/2.3.5.0191-20.".

1.3. Приложение 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







