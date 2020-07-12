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12.07.2020 15:46
Рубрика: В мире

Похороны мэра Сеула пройдут в узком кругу из-за коронавируса

Текст: Константин Волков

Похороны мэра Сеула Пака Вон Суна состоятся 13 июля, но пройдут в узком кругу, чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом сообщает 12 июля южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на комитет по организации похорон.

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На прощании с покойным в здании мэрии будут присутствовать около ста человек - члены семьи Пак, сеульские чиновники, представители правящей Демократической партии "Тобуро". При этом церемония станет транслироваться в прямом эфире. Для того, чтобы люди могли выразить дань уважения покойному, создан специальный сайт - на нем уже оставили свои соболезнования около 1 миллиона человек. Кроме того, у здания мэрии Сеула установлен памятный алтарь, к нему пришли около 12 тысяч человек.

Церемония похорон в Корее обычно длится три дня, но в случае с Паком она составит пять дней. По окончании церемонии Пак Вон Сун будет похоронен в родном городе Чханнён в провинции Кёнсан-Намдо. При этом на сайте администрации президента Южной Кореи разместили петицию с призывом не устраивать торжественных похорон для Пака, поскольку он может быть причастен к делу о сексуальных домогательствах. Петицию подписали порядка 150 тысяч человек. При этом рассмотрение заявления бывшей подчиненной мэра о сексуальных домогательствах автоматически прекращено согласно закону в связи со смертью подозреваемого.

Тело мэра Сеула, пропавшего несколько дней назад, было найдено 9 июля на поросшем лесом склоне горы в природном парке Пугаксан в столице.

Мэр Пак, дважды переизбиравшийся на этот пост с 2011 года, пользовался большой популярностью среди жителей Сеула. Широко известно его решение прожить месяц в комнате без кондиционера на крыше одного из домов в самый пик летней жары, чтобы понять, каково живется самым малообеспеченным горожанам. Пак признавался, что иногда из-за жары ему приходилось выходить спать под открытым небом.

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