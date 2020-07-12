Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо

Президент UFC Дана Уайт похвалил россиянина Петра Яна за поединок против Жозе Альдо, а также подверг критике действия рефери, остановившего избиение бразильца слишком поздно.

Чемпионский поединок за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе прошел рано утром в воскресенье. Ян победил соперника в пятом раунде техническим нокаутом. Рефери остановил бой, после того как россиянин несколько минут добивал бразильца, который почти не оказывал сопротивления.

По мнению главы UFC, это избиение надо было прекратить раньше.

"Петр Ян выглядел отлично, Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, то это отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше", - сказал Уайт на пресс-конференции.

Россиянин мнения босса промоушена не разделил.

"Стоило ли остановить бой раньше? Я думаю, что все было правильно. Это чемпионский поединок, где дерутся два воина, чтоб не было после никаких разговоров о преждевременной остановке. Думаю, что нужно биться до конца, пока рефери на 100% не будет уверен", - сказал Ян.