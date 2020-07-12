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12.07.2020 11:24
Рубрика: Спорт

Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо

Текст: Максим Домчев

Президент UFC Дана Уайт похвалил россиянина Петра Яна за поединок против Жозе Альдо, а также подверг критике действия рефери, остановившего избиение бразильца слишком поздно.

Чемпионский поединок за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе прошел рано утром в воскресенье. Ян победил соперника в пятом раунде техническим нокаутом. Рефери остановил бой, после того как россиянин несколько минут добивал бразильца, который почти не оказывал сопротивления.

Фото: AP Photo/John Locher
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По мнению главы UFC, это избиение надо было прекратить раньше.

"Петр Ян выглядел отлично, Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, то это отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше", - сказал Уайт на пресс-конференции.

Россиянин мнения босса промоушена не разделил.

"Стоило ли остановить бой раньше? Я думаю, что все было правильно. Это чемпионский поединок, где дерутся два воина, чтоб не было после никаких разговоров о преждевременной остановке. Думаю, что нужно биться до конца, пока рефери на 100% не будет уверен", - сказал Ян.

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