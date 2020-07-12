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12.07.2020 21:01
Рубрика: Спорт

ЦСКА упустил победу в матче против "Рубина"

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын

ЦСКА упустил шанс приблизиться к "Локомотиву" в борьбе за второе место в чемпионате России по футболу, сыграв дома вничью с казанским "Рубином" - 1:1.

После ничейного исхода во встрече "Локомотив" - "Уфа" армейцы могли сократить отставание от второго места в турнирной таблице до двух очков. Для этого команде Виктора Гончаренко нужно было побеждать дома "Рубин", который располагается в нижней части таблицы.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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С задачей армейцы не справились. На 62-й минуте матча гол оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов, однако удержать победный счет не удалось - незадолго до окончания встречи гости получили право на пенальти, который реализовал Евгений Марков.

После этого матча ЦСКА сохранил третье место в таблице, набрав 47 очков. Отставание от "Локомотива" составляет четыре балла.

В других матчах дня "Оренбург" и "Ростов" сыграли вничью - 0:0, а "Динамо" на своем поле одолело "Крылья Советов" (2:0) за счет голов Максимилиана Филиппа и Николая Комличенко.

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