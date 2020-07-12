Фарфан спас "Локомотив" от поражения в матче против "Уфы"

Московский "Локомотив" едва не проиграл "Уфе" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Железнодорожники" претендуют на второе место в РПЛ, дающее право выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Команде сербского специалиста Марко Николича нежелательно терять очки в оставшихся матчах, чтобы не давать шансов опередить себя ЦСКА и "Краснодару".

В первом тайме счет открыли гости - отличился Даниил Фомин, реализовавший на 39-й минуте пенальти. "Локомотиву" удалось отыграться незадолго до окончания встречи. На 81-й минуте гол забил перуанец Джефферсон Фарфан.

Для Фарфана этот матч стал первым после травмы, которую он получил в июне прошлого года, когда выступал за перуанскую команду на Кубке Америки. В мае нынешнего года стало известно о том, что 35-летний Фарфан переболел коронавирусной инфекцией.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. В следующем туре "железнодорожники" 16 июля дома примут московский ЦСКА.