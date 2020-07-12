Собянин: Москва прошла все пики COVID-19

Глава города также подтвердил ранее озвученный тезис о том, что в ближайшее время второй волны заболеваемости ждать не стоит. Собянин возложил большие надежды на вакцину, которая должна появиться осенью, как раз в сезон подъема заболеваемости ОРВИ.

По оценкам Собянина, образовательная система города достойно прошла пандемию.

"Москва справилась с испытанием для образовательной системы, но я бы не сказал, что безболезненно. Можете себе представить: вся огромная образовательная машина, миллионы учащихся, огромное количество педагогов, учителей. Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Это сложно при том, что Москва - один из самых продвинутых городов в этом отношении", - отметил мэр.

Первые итоги учебного года выглядят оптимистично, отмечает Собянин, однако окончательную оценку дадут результаты ЕГЭ.